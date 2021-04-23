Дженнифер Лопес призналась, какого мужчину хочет видеть рядом

Американская певица Дженнифер Лопес рассказала, каким должен быть ее будущий бойфренд. По словам звезды, она готова начать отношения только с тем человеком, которому сможет полностью доверять.

Знаменитость ищет партнера, который не будет вызывать у нее сомнений даже несмотря на расстояние и различные жизненные обстоятельства.

Также для Лопес важно, чтобы ее будущий избранник был готов инвестировать средства в звезду и ее карьеру.

— Она хочет партнера, который будет готов в нее инвестировать. А также того, кому она сможет доверять, даже когда мужчины нет рядом, — пишет US Magazine.

Причина расставания Лопес и Родригеса

По словам инсайдеров, причиной расставания Лопес и Родригеса стало отсутствие доверия между парой.

Именно Дженнифер Лопес стала инициатором разрыва отношений, поскольку в последнее время певица чувствовала себя несчастной. После расставания Лопес и Родригес пытаются оставаться друзьями.

Источник: US Magazine