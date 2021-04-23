Украинская рок-группа The Hardkis перенесла свой первый концерт на НСК Олимпийский, который должен был состояться 29 мая. Причиной стало продление карантина в Киеве до 30 июня.
Фронтвумен группы Юлия Санина сообщила, что шоу Десять пройдет 18 июня 2022 года.
— Шоу Десять переносится на 2022 год! Для нас крайне важно сохранить атмосферу рок-концерта, которая невозможна без фан-зон. Новая дата эксклюзивного шоу — 18 июня 2022 года. До встречи, — написала Санина.
Юлия отметила, что все приобретенные ранее билеты действительны на новую дату.
Также группа The Hardkiss готовит специальный подарок для своих поклонников — онлайн-презентацию нового альбома.
Тина Кароль отменила концерты
Украинская певица Тина Кароль неожиданно отменила концерты, которые были запланированы в городах Украины.
Звезда не сообщила причину такого решения, но отметила, что это зависит не от нее. Певица попросила прощения у поклонников, которые ждали ее выступление, а также пожелала всем здоровья.
Фото: Юлия Санина