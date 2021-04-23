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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Валентина Чорна |

Группа The Hardkiss перенесла концерт на НСК Олимпийский — новая дата шоу

The Hardkiss

Украинская рок-группа The Hardkis перенесла свой первый концерт на НСК Олимпийский, который должен был состояться 29 мая. Причиной стало продление карантина в Киеве до 30 июня.

Фронтвумен группы Юлия Санина сообщила, что шоу Десять пройдет 18 июня 2022 года.

— Шоу Десять переносится на 2022 год! Для нас крайне важно сохранить атмосферу рок-концерта, которая невозможна без фан-зон. Новая дата эксклюзивного шоу — 18 июня 2022 года. До встречи, — написала Санина.

Юлия отметила, что все приобретенные ранее билеты действительны на новую дату.

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Также группа The Hardkiss готовит специальный подарок для своих поклонников — онлайн-презентацию нового альбома.

Тина Кароль отменила концерты

Украинская певица Тина Кароль неожиданно отменила концерты, которые были запланированы в городах Украины.

Звезда не сообщила причину такого решения, но отметила, что это зависит не от нее. Певица попросила прощения у поклонников, которые ждали ее выступление, а также пожелала всем здоровья.

Фото: Юлия Санина

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