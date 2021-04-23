Весна 2021 года традиционно началась в сопровождении самого романтического реалити-шоу Холостяк. Для телеканала СТБ это уже 11 сезон.

Главным героем нового сезона стал 31-летний харьковский бизнесмен Михаил Заливако.

Старт сезона стал неожиданностью для всех. Ведь во время первой вечеринки Холостяк оставил всех девушек. Участниц разделили на два дома. Обе компании встретились только в конце третьей недели.

Как раз в третьем эфире Михаил отправил домой рекордное количество девушек. В результате в шоу остались 12 участниц.

С каждым выпуском участниц становится все меньше. На данный момент, за сердце холостяка борются семь девушек.

Список участниц шоу Холостяк 11:

Юлия Бельченко

Анна Богдан

Джессика Чеги

Екатерина Жук (покинула проект)

Виктория Завгородняя (покинула проект)

Анна Гузеева (покинула проект)

Розали Номбре

Юлия Карнаух (покинула проект)

Татьяна Шевцова

Александра Миколюк (покинула проект)

Елизавета Крутикова (покинула проект)

Дарья Ставнича

Холостяк 11 сезон

Главным героем долгожданного романтического реалити-шоу Холостяк 11 стал харьковский бизнесмен — Михаил Заливако. Он родился 28 сентября 1989 года в Харькове в семье провизоров. Мужчина не представляет своей жизни без бизнеса — Заливако достиг значительного успеха в карьере и активно развивает собственную логистическую компанию.

Однако Михаил признается, что, несмотря на успешный бизнес, в его жизни не хватает самого главного — настоящей любви. Именно с этой целью мужчина пошел на проект романтического реалити.