Фронтвумен группы ONUKA Ната Жижченко в День книги, 23 апреля, поделилась списком произведений, которые советует прочитать каждому.

По словам Наты, в жизни каждого была книга, от которой сложно оторваться и которую потом пересказываешь другим. Именно с таких произведений зарождается любовь к литературе.

— 23 апреля в мире отмечают День книги — одного из лучших изобретений человечества. В честь этого я хочу поделиться списком произведений, — сказала Жижченко.

Артистка советует к прочтению:

Замок, Франц Кафка;

Триумфальная арка, Эрих Мария Ремарк:

У войны не женское лицо, Чернобыльская молитва и Время секонд-хенд, Светлана Алексиевич;

1984, Джордж Оруэлл;

451 градус по Фаренгейту, Рэй Брэдбери.

Ната подчеркнула, что несмотря на довольно попсовую подборку книг, это те произведения, которым удалось изобразить и изменить время.

Книги, которые стоит прочитать

Сегодня, 23 апреля, празднуют Всемирный день книги и авторского права, который отмечается с 1996 года.

Топ-5 книг, которые стоит прочитать в 2021 году — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Ната Жижченко