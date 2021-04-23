Фронтвумен группы ONUKA Ната Жижченко в День книги, 23 апреля, поделилась списком произведений, которые советует прочитать каждому.
По словам Наты, в жизни каждого была книга, от которой сложно оторваться и которую потом пересказываешь другим. Именно с таких произведений зарождается любовь к литературе.
— 23 апреля в мире отмечают День книги — одного из лучших изобретений человечества. В честь этого я хочу поделиться списком произведений, — сказала Жижченко.
Артистка советует к прочтению:
- Замок, Франц Кафка;
- Триумфальная арка, Эрих Мария Ремарк:
- У войны не женское лицо, Чернобыльская молитва и Время секонд-хенд, Светлана Алексиевич;
- 1984, Джордж Оруэлл;
- 451 градус по Фаренгейту, Рэй Брэдбери.
Ната подчеркнула, что несмотря на довольно попсовую подборку книг, это те произведения, которым удалось изобразить и изменить время.
Книги, которые стоит прочитать
Сегодня, 23 апреля, празднуют Всемирный день книги и авторского права, который отмечается с 1996 года.
Топ-5 книг, которые стоит прочитать в 2021 году — читайте на Фактах ICTV.
Фото: Ната Жижченко