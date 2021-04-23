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Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Валентина Чорна |

Не без политики: почему Ольга Сумская не общается с сестрой

Наталия Сумская

Украинская актриса Наталья Сумская рассказала об напряженных отношениях с младшей сестрой Ольгой Сумской. По словам артистки, они не общаются из-за разного стиля жизни и политических взглядов.

В одном из последних интервью Наталья Сумская призналась, что встречаются сестры только на семейных праздниках.

— Мы в одной отрасли работаем, у нас есть определенные приоритеты и стиль жизни. Очевидно, он разный. Не без политики, безусловно. Я не могу указывать людям, как им жить. Я выбираю так, кто-то выбирает иначе, — рассказала Сумская.

Актриса добавила, что они даже не звонят друг другу из-за нехватки свободного времени.

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Также Наталья не одобряет то, что каждый свой шаг Ольга Сумская демонстрирует в социальных сетях.

— Всю жизнь Оли мы видим в Facebook. Почти каждый ее шаг отражается на публике. Нет проблемы увидеть, что она делает чуть ли не каждую минуту. У меня другой взгляд на это, — призналась актриса.

Ольга Сумская показала детские фотографии

Актриса Ольга Сумская поделилась детскими фотографиями и призналась, что наслаждается черно-белыми ретро-снимками.

На странице в Instagram звезда показала себя в 12-летнем возрасте. По словам Ольги, цифровые технологии никогда не сравнятся с напечатанными фотографиями.

Источник: Звездный путь

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