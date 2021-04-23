Украинская группа KAZKA презентовала новый клип на песню М’ята. Видеоролик снят в жанре фэнтези.

В треке М’ята рассказывается о сказочной девушке и ее влюбленности. События в видеоклипе начинаются в супермаркете и продолжаются в волшебном мире, куда попадает главная героиня — солистка группы Александра Зарицкая.

Девушка всем сердцем верит в чудеса, поэтому оказывается среди сказочных и мистических существ. Попав в волшебный мир, она превратилась в эльфийку с острыми ушами.

— Когда-то очень давно мир людей и мир волшебства мирно сосуществовали. Магия не была чужда людям, а волшебные существа их не пугали. Однако проходили века, люди все больше строили, все больше придумывали и все меньше замечали чудеса вокруг, пока и вовсе перестали их видеть, — написали на YouTube-канале группы.

Режиссером клипа стал Сергей Ткаченко.

Интервью с Александрой Зарицкой

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая рассказала о своих интимным татуировках, выступлении на Евровидении в 2019 году и отношении к однополым бракам.

Певица призналась, кого считает талантливыми артистами в Украине и сказала, сколько тратить на шоппинг ежемесячно.

Фото: KAZKA