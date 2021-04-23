Украинская певица Джамала презентовала альбом 5:45. В новый EP звезды вошли песни, которые она писала в течение двух лет.

По словам Джамалы, альбом 5:45 отличается душевностью и меланхоличностью. Новая работа певицы насчитывает пять треков.

Все композиции звезда создавала вместе с электронными музыкантами.

— Мне кажется, многим из вас 5:45 будет созвучен в эмоциональном плане. Кто-то, чтобы разобраться в себе, ходит к психологам, менторам или коучам. Мне же в этом помогает написание песен. Когда пишу музыку, тексты, мелодию, ритм — я как будто иду к вам в гости и рассказываю обо всем, что меня беспокоит, — призналась Джамала.

Джамала о гонорарах после Евровидения

Украинская певица Джамала рассказала о гонорарах и коллаборации с Билли Айлиш.

Звезда призналась, что именно после победы в песенном конкурсе Евровидение ее гонорары увеличились. За одну песню она могла получить €50 тыс.

Также Джамала отметила, что ей очень нравится творчество Билли Айлиш и в будущем она хотела бы спеть с ней.

Фото: Джамала