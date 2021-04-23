Украинская певица MARUV презентовала новый клип совместно с румынским диджеем Sickotoy на песню Call 911.
Видеоклип снят в эротическом стиле, все события происходят в старом здании. MARUV, одетая в кожаный плащ, предстала в клипе в роли сексуальной девушки, которая все время пытается соблазнить главного героя — диджея Sickotoy.
В некоторых сценах артистка появляется в нижнем белье и танцует тверк в стрингах.
Участницы балета MARUV также появились в ролике. Девушки принимали участие в сценах, где показан секс в борделе.
Режиссером видеоролика стал Серж Вейн.
MARUV презентовала клип на ремейк песни из 90-х
В марте MARUV презентовала клип на песню Сrush. Этот трек является ремейком песни Сrush американской певицы Дженнифер Пейдж.
MARUV призналась, что видеоролик дался ей не легко.
Фото: MARUV