Украинская певица MARUV презентовала новый клип совместно с румынским диджеем Sickotoy на песню Call 911.

Видеоклип снят в эротическом стиле, все события происходят в старом здании. MARUV, одетая в кожаный плащ, предстала в клипе в роли сексуальной девушки, которая все время пытается соблазнить главного героя — диджея Sickotoy.

В некоторых сценах артистка появляется в нижнем белье и танцует тверк в стрингах.

Участницы балета MARUV также появились в ролике. Девушки принимали участие в сценах, где показан секс в борделе.

Режиссером видеоролика стал Серж Вейн.

MARUV презентовала клип на ремейк песни из 90-х

В марте MARUV презентовала клип на песню Сrush. Этот трек является ремейком песни Сrush американской певицы Дженнифер Пейдж.

MARUV призналась, что видеоролик дался ей не легко.

Фото: MARUV