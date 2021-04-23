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Валентина Чорна |

Участницы шоу Холостяк 11: фото и биография

Участницы шоу Холостяк 11: фото и биография

5 марта состоялась премьера романтического реалити Холостяк 11 на телеканале СТБ. Главный герой проекта Михаил Заливако на первой вечеринке познакомился с 30 девушками. Подробнее об участницах Холостяка 11 — читайте на Фактах ICTV.

Дана

Возраст: 29

Деятельность: певица, солистка группы SELFY.

Цель в жизни: создать счастливую семью.

Идеал мужчины: честный, успешный, целеустремленный, мудрый, семейный, верный, заботливый, добрый, нежный.

Instagram: dana_selfy

Дана Холостяк

Анна

Возраст: 28

Деятельность: турагент.

Цель в жизни: отправиться в Мексику на археологические раскопки в столицу древнего царства майя, побывать на фестивале Burning Man, увидеть все старинные замки мира, побывать в Финляндии, сходить в гости к Санта-Клаусу, увидеть северное сияние; открыть свое туристическое агентство; создать прочную счастливую семью.

Идеал мужчины: умный, смелый, активный, заботливый, порядочный, с чувством юмора.

Instagram: hannastorozhuk

Анна Богдан Холостяк

Анастасия

Возраст: 24

Деятельность: актриса.

Цель в жизни: авто и квартира.

Идеал мужчины: душевный и с юмором.

Анастасія Холостяк

Ольга

Возраст: 22

Деятельность: студентка.

Цель в жизни: написать детскую книгу, которая станет бестселлером и будет продаваться по всему миру.

Идеал мужчины: человек, который понимает, принимает и любит, с которым можно построить крепкие доверительные отношения.

Ольга Холостяк

Розали

Возраст: 23

Деятельность: певица в шоу, модель.

Цель в жизни: достичь желаемой финансовой свободы, открыть собственное любимое дело и построить семью, в которой будут царить гармония и взаимопонимание.

Идеал мужчины: партнер, который дает девушке ощущение безопасности, стабильности.

Instagram: rosali_kovbasa

Розалі Холостяк

Кристина

Возраст: 24

Деятельность: стилист, модель.

Цель в жизни: победить в проекте Холостяк.

Идеал мужчины: партнер, который не задает лишних вопросов, а берет и делает, уважает личные границы и заботится, дает пространство для роста, но в то же время поддерживает; добивается целей, зарабатывает деньги; воспитанный, внешне хорошо сложенный, спортивный, с хорошей генетикой; возраст не столь важен; спокойный, но не занудный, не выскочка и не назойливый; умеет заинтересовать и порадовать.

Instagram: p.u.s.t.o.v.a.r

Кристина Холостяк

Лола

Возраст: 23

Деятельность: временно безработная.

Цель в жизни: быть счастливой, реализоваться в работе и семье.

Идеал мужчины: нет.

Лола Холостяк

Александра

Возраст: 22

Деятельность: стилист, организатор фэшн-съемок, модель.

Цель в жизни: сделать мир добрее и радостнее, повлиять на то, чтобы общество обладало здоровым эгоизмом; остаться в памяти родных и близких человеком с большим сердцем; добиться успеха в карьере, стать дизайнером одежды; создать крепкую семью.

Идеал мужчины: добрый, открытый, преданный, чувственный, мечтательный; целеустремленный, местами дерзкий, но вежливый, уважающий себя и других людей; понимающий, честный, ответственный, щедрый; интеллектуал, имеющий вкус.

Instagram: manchkina5

Олександра Холостяк

Ульяна

Возраст: 28

Деятельность: основательница студии красоты, мастер татуажа.

Цель в жизни: раскрыть и реализовать свой потенциал; больше пробовать нового и получать удовольствие от жизни; создать крепкую и счастливую семью.

Идеал мужчины: с высоким интеллектом и хорошим чувством юмора, старший по возрасту; воспитанный, ответственный, ухоженный, держит слово, заботливый и умеет любить; минималист.

Instagram: ulyana_korkh_

Уляна Холостяк

Джессика

Возраст: 25

Деятельность: владелица студии визажа, визажистка, мастер перманентного макияжа.

Цель в жизни: иметь свою собственную квартиру, прыгнуть с парашютом в Дубаи, побывать в Австралии, найти любовь.

Идеал мужчины: умный, надежный, мужественный, с хорошим чувством юмора, ростом 180+, русый или темноволосый, с синими или зелеными глазами.

Instagram: antoniajessica

Джессіка Холостяк

Татьяна

Возраст: 24

Деятельность: дизайнер интерьеров.

Цель в жизни: быть в топе дизайнеров Украины.

Идеал мужчины: высокий, спортивный, умный, с чувством юмора, уверенный в себе, харизматичный, целеустремленный.

Instagram: shevtsovatetiana

Тетяна Холостяк

Дария

Возраст: 23

Деятельность: фитнес-тренер.

Цель в жизни: быть хорошей женой и мамой; скорее открыть свой клуб, стать тренером в разных направлениях.

Идеал мужчины: ответственный, внимательный, терпеливый, с чувством юмора, целеустремленный.

Instagram: stavnicha_dasha

Дарія Холостяк

Ольга

Возраст: 25

Деятельность: художница и модель.

Цель в жизни: быть счастливой, создать семью, стать матерью двоих детей и завести собак; стать значимой для современного мира искусства и моды.

Идеал мужчины: мужественный интеллектуал, с безумно влекущими красивыми руками и острым взглядом, прекрасным чувством юмора и отличным вкусом, заботливый и милый, чувственный.

Instagram: cherez_kray

Ольга Холостяк

Юля

Возраст: 28

Деятельность: руководитель отдела офис-менеджмента в IT-компании.

Цель в жизни: открыть свой ресторан и построить крепкую семью с любимым человеком.

Идеал мужчины: ведет активный образ жизни, любит путешествовать, добрый, целеустремленный, заботливый, надежный, щедрый, с чувством юмора, верен своему приоритету — прочная и обеспеченная семья, где основной составляющей является счастливая жена.

Юля Холостяк

Екатерина

Возраст: 29

Деятельность: владелица туристического агентства.

Цель в жизни: семья с двумя детьми.

Идеал мужчины: добрый, заботливый, умный, мужественный, уверенный в себе, с хорошим чувством юмора.

Катерина Холостяк

Елена

Возраст: 26

Деятельность: безработная.

Цель в жизни: построить крепкую семью с любящим мужем, который будет поддерживать в любых начинаниях, доверять и вообще любить такой, какая есть.

Идеал мужчины: мужественный, харизматичный, привлекательный, перспективный, позитивный, добрый, верный, заботливый.

Instagram:_titova._

Елена Холостяк

Валентина

Возраст: 25

Деятельность: в прошлом стюардесса; сейчас временно не работает.

Цель в жизни: семья и дети; чтобы Валерий Меладзе пел у Валентины на свадьбе.

Идеал мужчины: Хавьер Бардем; мудрый, сильный, добрый.

Instagram: valentinavvalencia

Валентина Холостяк

Аня

Возраст: 22

Деятельность: веб-разработчик, веб-дизайнер.

Цель в жизни: добиться успехов в своей профессии в сфере ІТ и, если повезет, в профессии ведущей; найти свою вторую половинку и стать мамой двоих детей.

Идеал мужчины: мудрый, понимающий, спокойный, умный, добрый, но при этом хороший кризис-менеджер.

Instagram: by_guzeeva

Аня Холостяк

Надин

Возраст: 29

Деятельность: блогер, владелица маркетинговой компании.

Цель в жизни: счастливая семья с любящим мужем и двумя детьми.

Идеал мужчины: харизматичный, самодостаточный, романтический, активный интеллектуал с умением искренне любить, заботиться, поддерживать и приятно удивлять; любит активный отдых, всесторонне развивается; не создает конфликтов, может спокойно все обсудить; очень любит детей и мечтает о сыне.

Instagram: nadin5_

Надін Холостяк

Юля

Возраст: 32

Деятельность: помощник руководителя выставочной компании.

Цель в жизни: счастливая и крепкая семья; стать мамой и счастливой любимой женщиной; путешествия; приобретение собственного жилья.

Идеал мужчины: умный, ответственный за свою семью, слова и поступки; стабильный; готов к семье; легкий, добрый, щедрый, харизматичный, с чувством юмора.

Instagram: julia_lukovskaya

Юля Холостяк

Ксения

Возраст: 20

Деятельность: персональный тренер; тренер групповых направлений (зумба, пилатес, стретчинг).

Цель в жизни: найти взаимную любовь с достойным мужчиной; испытывать удовольствие от жизни, погружаться в приключения.

Идеал мужчины: высокий, умный, целеустремленный, надежный, честный, верный, красивый, мужественный, с чувством юмора и внутренним стержнем, ответственный; человек, который держит свое слово.

Instagram: kseniya.pavelko

Ксения Холостяк

Алла

Возраст: 36

Деятельность: организация мероприятий.

Цель в жизни: стать дипломированным специалистом; приносить пользу людям; создать счастливые отношения и вместе познавать этот мир; воплотить в жизнь “проект мечты”.

Идеал мужчины: с чувством юмора, внимательный, любознательный; умеет проявлять эмпатию, имеет внутреннюю силу и желание познавать этот мир и развиваться.

Instagram: egiptyanochka

Алла Холостяк

Елизавета

Возраст: 24

Деятельность: воздушная гимнастка.

Цель в жизни: путешествовать по всему миру и взять золото на цирковом фестивале.

Идеал мужчины: нет.

Instagram: elkrutikova

Елизавета Холостяк

Хана

Возраст: 21

Деятельность: безработная.

Цель в жизни: иметь возможность помогать другим людям, обеспечить старость родителей.

Идеал мужчины: высокий, крупный, мужественный и умный.

Хана Холостяк

Юлия

Возраст: 27

Деятельность: контент-менеджер, СММ-менеджер/графический дизайнер.

Цель в жизни: открыть свое рекламное агентство.

Идеал мужчины: добрый, понимающий, веселый, спортивного телосложения, амбициозный, трудолюбивый, без вредных привычек.

Instagram: julz_seven

Юлія Холостяк

Алиса

Возраст: 30

Деятельность: бизнес-леди.

Цель в жизни: объездить весь мир с любимым человеком.

Идеал мужчины: с чувством юмора, заботливый, щедрый, умный, миловидный, веселый, властный.

Instagram: _ya_ne_tu_Алиса Холостяк

Валентина

Возраст: 23

Деятельность: частный предприниматель.

Цель в жизни: создать крепкую семью, внести в нее те традиции и ценности,  которых не было в семье Вали; организовать свою предпринимательскую деятельность таким образом, чтобы она была полезна в сфере благотворительности; пожить пару месяцев в Нью-Йорке.

Идеал мужчины: не выше 190 см, светлоглазый, с хорошим чувством юмора, харизматичный.

Instagram: myyyrmyr

Валентина Холостяк

Виктория

Возраст: 29

Деятельность: менеджер международного отдела Ukrainian Fashion Week.

Цель в жизни: посвятить свою жизнь тому, что получается лучше всего, и научиться быть человеком, который доволен жизнью, несмотря на обстоятельства.

Идеал мужчины: добрый, самодостаточный, уверенный в себе, не высокомерный, любящий людей и свою работу; с хорошо развитым интеллектом и чувством юмора; важная черта – наличие таланта.

Виктория Холостяк

Анна

Возраст: 20

Деятельность: студентка.

Цель в жизни: построить головокружительную карьеру в консалтинге, в компании “большой четверки”; создать семью, построить дом; полностью самореализоваться.

Идеал мужчины: мужчина, который проявляет внимание, заботу, любовь, главная ценность которого ― семья и близкие; с живым интеллектом, интересный собеседник, духовно развитый; имеет внутренний драйв, горит любимым делом; с чувством юмора, внимательный к мелочам, с приятной внешностью, спортивный, подтянутый; легкий на подъем, хочет развиваться, любит путешествовать, экспериментировать, узнавать новое.

Instagram: saltykova_anna_

Анна Холостяк

Холостяк 11: как прошел третий выпуск

19 марта в эфир вышел третий выпуск романтического шоу Холостяк на СТБ. Во время него главный герой Михаил Заливако впервые поцеловал одну из участниц.

Обладательницей поцелуя стала Юлия по прозвищу Зайка. Девушки из двух домов узнали о существовании друг друга и начали выяснять отношения.

ФотоСТБ

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