5 марта состоялась премьера романтического реалити Холостяк 11 на телеканале СТБ. Главный герой проекта Михаил Заливако на первой вечеринке познакомился с 30 девушками. Подробнее об участницах Холостяка 11 — читайте на Фактах ICTV.
Дана
Возраст: 29
Деятельность: певица, солистка группы SELFY.
Цель в жизни: создать счастливую семью.
Идеал мужчины: честный, успешный, целеустремленный, мудрый, семейный, верный, заботливый, добрый, нежный.
Instagram: dana_selfy
Анна
Возраст: 28
Деятельность: турагент.
Цель в жизни: отправиться в Мексику на археологические раскопки в столицу древнего царства майя, побывать на фестивале Burning Man, увидеть все старинные замки мира, побывать в Финляндии, сходить в гости к Санта-Клаусу, увидеть северное сияние; открыть свое туристическое агентство; создать прочную счастливую семью.
Идеал мужчины: умный, смелый, активный, заботливый, порядочный, с чувством юмора.
Instagram: hannastorozhuk
Анастасия
Возраст: 24
Деятельность: актриса.
Цель в жизни: авто и квартира.
Идеал мужчины: душевный и с юмором.
Ольга
Возраст: 22
Деятельность: студентка.
Цель в жизни: написать детскую книгу, которая станет бестселлером и будет продаваться по всему миру.
Идеал мужчины: человек, который понимает, принимает и любит, с которым можно построить крепкие доверительные отношения.
Розали
Возраст: 23
Деятельность: певица в шоу, модель.
Цель в жизни: достичь желаемой финансовой свободы, открыть собственное любимое дело и построить семью, в которой будут царить гармония и взаимопонимание.
Идеал мужчины: партнер, который дает девушке ощущение безопасности, стабильности.
Instagram: rosali_kovbasa
Кристина
Возраст: 24
Деятельность: стилист, модель.
Цель в жизни: победить в проекте Холостяк.
Идеал мужчины: партнер, который не задает лишних вопросов, а берет и делает, уважает личные границы и заботится, дает пространство для роста, но в то же время поддерживает; добивается целей, зарабатывает деньги; воспитанный, внешне хорошо сложенный, спортивный, с хорошей генетикой; возраст не столь важен; спокойный, но не занудный, не выскочка и не назойливый; умеет заинтересовать и порадовать.
Instagram: p.u.s.t.o.v.a.r
Лола
Возраст: 23
Деятельность: временно безработная.
Цель в жизни: быть счастливой, реализоваться в работе и семье.
Идеал мужчины: нет.
Александра
Возраст: 22
Деятельность: стилист, организатор фэшн-съемок, модель.
Цель в жизни: сделать мир добрее и радостнее, повлиять на то, чтобы общество обладало здоровым эгоизмом; остаться в памяти родных и близких человеком с большим сердцем; добиться успеха в карьере, стать дизайнером одежды; создать крепкую семью.
Идеал мужчины: добрый, открытый, преданный, чувственный, мечтательный; целеустремленный, местами дерзкий, но вежливый, уважающий себя и других людей; понимающий, честный, ответственный, щедрый; интеллектуал, имеющий вкус.
Instagram: manchkina5
Ульяна
Возраст: 28
Деятельность: основательница студии красоты, мастер татуажа.
Цель в жизни: раскрыть и реализовать свой потенциал; больше пробовать нового и получать удовольствие от жизни; создать крепкую и счастливую семью.
Идеал мужчины: с высоким интеллектом и хорошим чувством юмора, старший по возрасту; воспитанный, ответственный, ухоженный, держит слово, заботливый и умеет любить; минималист.
Instagram: ulyana_korkh_
Джессика
Возраст: 25
Деятельность: владелица студии визажа, визажистка, мастер перманентного макияжа.
Цель в жизни: иметь свою собственную квартиру, прыгнуть с парашютом в Дубаи, побывать в Австралии, найти любовь.
Идеал мужчины: умный, надежный, мужественный, с хорошим чувством юмора, ростом 180+, русый или темноволосый, с синими или зелеными глазами.
Instagram: antoniajessica
Татьяна
Возраст: 24
Деятельность: дизайнер интерьеров.
Цель в жизни: быть в топе дизайнеров Украины.
Идеал мужчины: высокий, спортивный, умный, с чувством юмора, уверенный в себе, харизматичный, целеустремленный.
Instagram: shevtsovatetiana
Дария
Возраст: 23
Деятельность: фитнес-тренер.
Цель в жизни: быть хорошей женой и мамой; скорее открыть свой клуб, стать тренером в разных направлениях.
Идеал мужчины: ответственный, внимательный, терпеливый, с чувством юмора, целеустремленный.
Instagram: stavnicha_dasha
Ольга
Возраст: 25
Деятельность: художница и модель.
Цель в жизни: быть счастливой, создать семью, стать матерью двоих детей и завести собак; стать значимой для современного мира искусства и моды.
Идеал мужчины: мужественный интеллектуал, с безумно влекущими красивыми руками и острым взглядом, прекрасным чувством юмора и отличным вкусом, заботливый и милый, чувственный.
Instagram: cherez_kray
Юля
Возраст: 28
Деятельность: руководитель отдела офис-менеджмента в IT-компании.
Цель в жизни: открыть свой ресторан и построить крепкую семью с любимым человеком.
Идеал мужчины: ведет активный образ жизни, любит путешествовать, добрый, целеустремленный, заботливый, надежный, щедрый, с чувством юмора, верен своему приоритету — прочная и обеспеченная семья, где основной составляющей является счастливая жена.
Екатерина
Возраст: 29
Деятельность: владелица туристического агентства.
Цель в жизни: семья с двумя детьми.
Идеал мужчины: добрый, заботливый, умный, мужественный, уверенный в себе, с хорошим чувством юмора.
Елена
Возраст: 26
Деятельность: безработная.
Цель в жизни: построить крепкую семью с любящим мужем, который будет поддерживать в любых начинаниях, доверять и вообще любить такой, какая есть.
Идеал мужчины: мужественный, харизматичный, привлекательный, перспективный, позитивный, добрый, верный, заботливый.
Instagram:_titova._
Валентина
Возраст: 25
Деятельность: в прошлом стюардесса; сейчас временно не работает.
Цель в жизни: семья и дети; чтобы Валерий Меладзе пел у Валентины на свадьбе.
Идеал мужчины: Хавьер Бардем; мудрый, сильный, добрый.
Instagram: valentinavvalencia
Аня
Возраст: 22
Деятельность: веб-разработчик, веб-дизайнер.
Цель в жизни: добиться успехов в своей профессии в сфере ІТ и, если повезет, в профессии ведущей; найти свою вторую половинку и стать мамой двоих детей.
Идеал мужчины: мудрый, понимающий, спокойный, умный, добрый, но при этом хороший кризис-менеджер.
Instagram: by_guzeeva
Надин
Возраст: 29
Деятельность: блогер, владелица маркетинговой компании.
Цель в жизни: счастливая семья с любящим мужем и двумя детьми.
Идеал мужчины: харизматичный, самодостаточный, романтический, активный интеллектуал с умением искренне любить, заботиться, поддерживать и приятно удивлять; любит активный отдых, всесторонне развивается; не создает конфликтов, может спокойно все обсудить; очень любит детей и мечтает о сыне.
Instagram: nadin5_
Юля
Возраст: 32
Деятельность: помощник руководителя выставочной компании.
Цель в жизни: счастливая и крепкая семья; стать мамой и счастливой любимой женщиной; путешествия; приобретение собственного жилья.
Идеал мужчины: умный, ответственный за свою семью, слова и поступки; стабильный; готов к семье; легкий, добрый, щедрый, харизматичный, с чувством юмора.
Instagram: julia_lukovskaya
Ксения
Возраст: 20
Деятельность: персональный тренер; тренер групповых направлений (зумба, пилатес, стретчинг).
Цель в жизни: найти взаимную любовь с достойным мужчиной; испытывать удовольствие от жизни, погружаться в приключения.
Идеал мужчины: высокий, умный, целеустремленный, надежный, честный, верный, красивый, мужественный, с чувством юмора и внутренним стержнем, ответственный; человек, который держит свое слово.
Instagram: kseniya.pavelko
Алла
Возраст: 36
Деятельность: организация мероприятий.
Цель в жизни: стать дипломированным специалистом; приносить пользу людям; создать счастливые отношения и вместе познавать этот мир; воплотить в жизнь “проект мечты”.
Идеал мужчины: с чувством юмора, внимательный, любознательный; умеет проявлять эмпатию, имеет внутреннюю силу и желание познавать этот мир и развиваться.
Instagram: egiptyanochka
Елизавета
Возраст: 24
Деятельность: воздушная гимнастка.
Цель в жизни: путешествовать по всему миру и взять золото на цирковом фестивале.
Идеал мужчины: нет.
Instagram: elkrutikova
Хана
Возраст: 21
Деятельность: безработная.
Цель в жизни: иметь возможность помогать другим людям, обеспечить старость родителей.
Идеал мужчины: высокий, крупный, мужественный и умный.
Юлия
Возраст: 27
Деятельность: контент-менеджер, СММ-менеджер/графический дизайнер.
Цель в жизни: открыть свое рекламное агентство.
Идеал мужчины: добрый, понимающий, веселый, спортивного телосложения, амбициозный, трудолюбивый, без вредных привычек.
Instagram: julz_seven
Алиса
Возраст: 30
Деятельность: бизнес-леди.
Цель в жизни: объездить весь мир с любимым человеком.
Идеал мужчины: с чувством юмора, заботливый, щедрый, умный, миловидный, веселый, властный.
Instagram: _ya_ne_tu_
Валентина
Возраст: 23
Деятельность: частный предприниматель.
Цель в жизни: создать крепкую семью, внести в нее те традиции и ценности, которых не было в семье Вали; организовать свою предпринимательскую деятельность таким образом, чтобы она была полезна в сфере благотворительности; пожить пару месяцев в Нью-Йорке.
Идеал мужчины: не выше 190 см, светлоглазый, с хорошим чувством юмора, харизматичный.
Instagram: myyyrmyr
Виктория
Возраст: 29
Деятельность: менеджер международного отдела Ukrainian Fashion Week.
Цель в жизни: посвятить свою жизнь тому, что получается лучше всего, и научиться быть человеком, который доволен жизнью, несмотря на обстоятельства.
Идеал мужчины: добрый, самодостаточный, уверенный в себе, не высокомерный, любящий людей и свою работу; с хорошо развитым интеллектом и чувством юмора; важная черта – наличие таланта.
Анна
Возраст: 20
Деятельность: студентка.
Цель в жизни: построить головокружительную карьеру в консалтинге, в компании “большой четверки”; создать семью, построить дом; полностью самореализоваться.
Идеал мужчины: мужчина, который проявляет внимание, заботу, любовь, главная ценность которого ― семья и близкие; с живым интеллектом, интересный собеседник, духовно развитый; имеет внутренний драйв, горит любимым делом; с чувством юмора, внимательный к мелочам, с приятной внешностью, спортивный, подтянутый; легкий на подъем, хочет развиваться, любит путешествовать, экспериментировать, узнавать новое.
Instagram: saltykova_anna_
Холостяк 11: как прошел третий выпуск
19 марта в эфир вышел третий выпуск романтического шоу Холостяк на СТБ. Во время него главный герой Михаил Заливако впервые поцеловал одну из участниц.
Обладательницей поцелуя стала Юлия по прозвищу Зайка. Девушки из двух домов узнали о существовании друг друга и начали выяснять отношения.
Фото: СТБ