Украинская актриса Наталья Сумская призналась, что содержит свою 38-летнюю дочь Дарью от брака с Анатолием Хостикоевым.

По словам актрисы, у нее достаточно непростые отношения с дочерью. Дарья шесть лет работала в Академическом ансамбле Государственной пограничной службы Украины, а после замужества ушла с работы.

Муж Дарьи, музыкант Юрий Трофименко, умер три года назад. И теперь Наталья должна содержать свою дочь и 11-летнюю внучку.

— Сейчас я полностью опекаюсь дочерью и внучкой. Все проблемы должна решать я. Она не работает. Она просто живет на свете и надеется, что я ей предоставлю все возможности. Это было в свое время и в ее папы, который постоянно ждал, что его куда-то пригласят или что-то предложат. Не сам шел, а ждал милости от кого-то. Я совершенно другой человек, любая работа мне приятна, — рассказала Наталья.

Почему Ольга Сумская не общается с сестрой

Украинская актриса Наталья Сумская рассказала об отношениях с Ольгой Сумской. По словам артистки, сестры не общаются из-за разного стиля жизни и политических взглядов.

Также Наталья добавила, что они даже не звонят друг другу из-за нехватки свободного времени.

Источик: Звездный путь