Украинская певица Ани Лорак, которая проживает и активно строит карьеру в России, рассказала, почему прекратила сотрудничество с Константином Меладзе. Она была подопечной продюсера в 2007 году.

После того, как Ани Лорак ушла от своего первого продюсера Юрия Фалесы в 2005 году, она начала сотрудничать с Константином Меладзе. Однако их совместная работа продлилась недолго.

— Случилось то, что Костя, как я думаю, испытывал ко мне симпатию. Будь я другим человеком, возможно, жизнь бы пошла по другой взлетной полосе. Я всегда была со своими понятиями и достоинством, — сказала Лорак.

По словам исполнительницы, та работа и условия, которые предлагал Меладзе, ей не подошли.

— В какой-то момент он сказал, что мне никто не нужен, я самостоятельная личность и должна дальше двигаться сама. После — разговора не последовало, он просто оборвал все контакты и запретил своим знакомым со мной общаться, потому что я не приняла его условия, — призналась артистка.

Лорак подчеркнула, что не хочет говорить о каких конкретно условиях идет речь. Однако сказала, что это личная плоскость.

— Это тот момент, когда тебя спрашивают: на что ты готов пойти ради популярности? Прозвучали условия, которые он предлагал всем своим артистам. Они были готовы, а я — нет. Все мы взрослые люди и все понимаем, — подытожила певица.

Ани Лорак презентовала клип

Популярная исполнительница Ани Лорак представила клип на песню Наполовину. По словам звезды, этот трек для нее особенный.

В видеоролике Лорак сыграла саму себя — артистку, которая со сцены транслирует историю своей жизни.

Фото: Ани Лорак