Украинская певица Слава Каминская рассказала, почему развелась со своим первым мужем, бизнесменом Евгением. А также призналась в том, что пробовала наркотики.

По словам исполнительницы, ее первый брак не сложился из-за того, что она влюбилась в режиссера.

— Я пришла и сказала ему об этом честно. В браке мы были год, но до этого долго дружили, что делаем по сей день, — рассказала Слава.

Певица отметила, что убеждена в том, что изменяют все. Поскольку в ее практике было именно так.

— Мне изменяли все, кроме первого мужа. Но ему изменила я, — сказала Каминская.

Также Слава призналась, что пробовала всевозможные запрещенные вещества.

— Я в шоу-бизнесе очень давно, поэтому пробовала все наркотики, кроме иглы. Мне всегда было интересно раскрывать новую реальность и ощущения, — поделилась певица.

Артистка пришла к выводу, что минуты удовольствия после приема запрещенных веществ не стоят того, чтобы потом мучаться.

— У меня очень тяжело проходили все эти моменты после гулянок. Собрать себя было сложно, — сказала Каминская.

Слава Каминская презентовала клип

Экс-солистка группы НеАнгелы Слава Каминская презентовала клип на песню 911. Этот трек стал первой сольной работой певицы под псевдонимом Slava Kaminska.

В видеоролике Слава предстала в нетипичном для себя образе — каре, обтягивающие леггинсы и боди с массивными аксессуарами.

Фото: Слава Каминская