PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Валентина Чорна |

Сведу тебя с ума: Тина Кароль презентовала клип на песню Красиво

Тина Кароль

Украинская певица Тина Кароль выпустила клип на песню Красиво. В ролике звезда появилась в ярком халате с глубоким декольте.

Видео на песню Красиво было создано в стиле концертного выступления. Тина Кароль предстала на сцене с музыкантами и балетом.

Читайте
Станем ближе: Тина Кароль представила приложение виртуальной реальности

Для съемок клипа певица выбрала только один образ. Она позировала в длинном ярко-оранжевом халате с капюшоном. Свой внешний вид Тина довершила туфлями на высоких каблуках.

— Сведу тебя с ума премьерой клипа на песню Красиво, — написала Кароль.

Тина Кароль презентовала новый клип

Певица Тина Кароль презентовала новый клип на песню Хороший парень.

В ролике звезда предстала в роле парня. Таким образом режиссер клипа хотел показать, как человек, обладающий сильной харизмой и талантом, даже с закрытым лицом, может держать внимание зрителей на протяжении всего видео.

ФотоDepositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка