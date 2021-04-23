Украинская певица Тина Кароль выпустила клип на песню Красиво. В ролике звезда появилась в ярком халате с глубоким декольте.

Видео на песню Красиво было создано в стиле концертного выступления. Тина Кароль предстала на сцене с музыкантами и балетом.

Для съемок клипа певица выбрала только один образ. Она позировала в длинном ярко-оранжевом халате с капюшоном. Свой внешний вид Тина довершила туфлями на высоких каблуках.

— Сведу тебя с ума премьерой клипа на песню Красиво, — написала Кароль.

Тина Кароль презентовала новый клип

Певица Тина Кароль презентовала новый клип на песню Хороший парень.

В ролике звезда предстала в роле парня. Таким образом режиссер клипа хотел показать, как человек, обладающий сильной харизмой и талантом, даже с закрытым лицом, может держать внимание зрителей на протяжении всего видео.

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