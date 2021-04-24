23 апреля на экраны вышел восьмой выпуск романтического шоу Холостяк. Как прошли свидание и кто покинул проект, расскажут Факты ICTV.

Свидания с девушками

Восьмая неделю Холостяка продолжилась в горячем Египте. Первое свидание Михаил провел с Дашей. На пару ждала прогулка на верблюдах.

После этого они вместе готовили еду — это стало неожиданностью для Даши, которая не слишком любит этот процесс. Холостяк отметил, что с девушкой ему очень легко и непринужденно.

Также Михаил встретился с Розали и воплотил одно из ее желаний. Пара провела время экстремально, летая на парашютах с катера.

Страсть с Зайкой и обвинения в эскорте

Свидание Михаила с Юлией-Зайкой было страстным и интимным. Сначала они вместе выбирали парфюм, а затем холостяк организовал для девушки отдых в СПА. Не обошлось без горячих поцелуев и прикосновений.

После возвращения соперницы набросились на Юлю с обвинениями. Участницы упрекнули ей в предоставлении эскорт-услуг, вспомнив о поездках за границу с мужчинами.

— Хотите меня спросить, эскортница ли я? — нет. Эскорт — это когда регулярно ездят, им платят деньги … А когда это две поездки, то … Мне неприятно то, что мне приписывают то, что не является правдой.

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Похищение Ани

На восьмой неделе романтического шоу Михаил Заливако тайно похитил Анну Богдан из гостиничного номера. Таким образом он хотел доказать девушке, насколько она важна для него.

На прошлой неделе Анна стала свидетелем его поцелуя с Джессикой, что ее очень обидело. Холостяк пригласил ее на романтический ужин, а после долгих поцелуев до последнего не хотел с ней расставаться.

Кто покинул шоу Холостяк 11

Покинула проект Таня. После чего главный герой шоу попрощался с Юлей, однако разговор и поцелуй исправили ситуацию. В результате Михаил решил дать второй шанс участнице.

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Холостяк 11 — что известно о главном герое

Главным героем шоу Холостяк 11 стал 31-летний бизнесмен из Харькова Михаил Заливако. Он увлекается горами и не представляет своей жизни без спорта.

На проект Михаил пришел за тем, чего ему больше всего не хватает, — за настоящей любовью.

Подробная биография Михаила Заливако — в материале Фактов ICTV