93-я церемония награждения Оскар пройдет в ночь с 25 на 26 апреля в Лос-Анджелесе. Премия начнется в 01.30 по киевскому времени с красной дорожки.

Посмотреть прямую трансляцию церемонии вручения Оскар-2021 можно на телеканале ABC Television Network.

Премия пройдет одновременно на исторической Юнион стейшн в Лос-Анджелесе и в театре Dolby с соблюдением всех карантинных ограничений.

Ведущими на церемонии станут актеры Брэд Питт и Зендея.

Премия Оскар 2021 пройдет оффлайн

Церемония вручения кинопремии Оскар состоится в традиционном формате.

Организаторы уверены, что смогут гарантировать безопасность участникам на мероприятии. Также на премии будет действовать система, которая позволит получать своевременные результаты ПЦР-тестов на Covid-19.