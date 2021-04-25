В 2021 году 93 премия Оскар состоится в ночь с 25 на 26 апреля. Обычно церемония проходит в феврале, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли.
Наибольшее количество номинаций получила драма Дэвида Финчера Манк. Фильмы Отец, Минари, Иуда и черный Мессия, Земля кочевников, Звук металла и Суд над чикагской семеркой также являются рекордсменами, у них по шесть номинаций.
В номинации на лучшую мужскую роль представлен покойный Чедвик Боузман. Фильм Ма Рейни: Мать блюза — его последняя работа.
Полный список номинантов на Оскар 2021
лучший фильм
- Отец
- Иуда и черный Мессия
- Манк
- Минари
- Земля кочевников
- Суд над чикагской семеркой
- Звук металла
- Девушка, подающий надежды
Лучший анимационный фильм
- Вперед
- Путешествие на Луну
- Барашек Шон: Фермагеддон
- Душа
- Легенда о волках
Лучший режиссер
- Томас Витенберг (Еще по одной)
- Дэвид Финчер (Манк)
- Ли Исаак Чан (Минари)
- Хлоя Чжао (Земля кочевников)
- Эмиральд Феннел (Девушка, подающая надежды)
Лучший актер
- Риз Ахмед (Звук металла)
- Чедвик Боузман (Ма Рейни: Мать блюза)
- Энтони Хопкинс (Отец)
- Гэри Олдман (Манк)
- Стивен Ян (Минари)
Лучшая актриса
- Виола Дэвис (Ма Рейни: Мать блюза)
- Андра Дэй (Соединенный Штаты против Билли Холидэй)
- Ванесса Кирби (Фрагменты женщины)
- Фрэнсис МакДорманд (Земля кочевников)
- Кэри Маллиган (Девушка, подающая надежды)
Лучшая актриса второго плана
- Мария Бакалова (Борат 2)
- Гленн Клоуз (Элегия Хиллбилли)
- Оливия Коулман (Отец)
- Аманда Сэйфрид (Манк)
- Юн Е Чжон (Минари)
Лучший актер второго плана
- Саша Барон Коэн (Суд над чикагской семеркой)
- Дэниэл Калуя (Иуда и черный Мессия)
- Лесли Одом-младший (Одна ночь в Майями)
- Пол Раджи (Звук металла)
- Лакит Стэнфилд (Иуда и черный Мессия)
Лучший адаптированный сценарий
- Борат 2
- Отец
- Земля кочевников
- Одна ночь в Майями
- Белый тигр
Лучший оригинальный сценарий
- Иуда и черный Мессия
- Минари
- Девушка, подающая надежды
- Звук металла
- Суд над чикагской семеркой
Лучший иностранный художественный фильм
- Еще по одной (Дания)
- Лучшая пора (Гонконг)
- Коллектив (Румыния)
- Человек, который продал свою кожу (Тунис)
- Куда ты идешь, Аида? (Босния и Герцеговина)
Лучший короткометражный анимационный фильм
- Burrow
- Genius Loci
- If Anything Happens I Love You
- Opera
- Yes-People
Лучший документальный фильм
- Коллектив
- Агент-крот
- Время
- Мой учитель-осьминог
- Лагерь калек
Лучший короткометражный документальный фильм
- Колетт
- Концерт — это беседа
- Не делить
- Отделение голода
- Любовная баллада для Наташи
Лучший короткометражный фильм
- Feeling Through
- Комната с письмами
- Настоящее
- Два далеких незнакомца
- Белый глаз
Лучшая песня
- Fight for You (Иуда и черный Мессия)
- Hear My Voice (Суд над чикагской семеркой)
- Húsavíkt (Музыкальный конкурс Евровидениее)
- Io Si (Seen) (Вся жизнь впереди)
- Speak Now (Одна ночь в Майами)
Лучший дизайн костюмов
- Эмма
- Ма Рейни: Мать блюза
- Манк
- Мулан
- Пиноккио
Лучший грим и прически
- Эмма
- Элегия Хиллбилли
- Ма Рейни: Мать блюза
- Манк
- Пиноккио
Лучшие спецэффекты
- Мулан
- Довод
- Любовь и монстры
- Полночное небо
- Айван, единственный и неповторимый
Лучший оператор
- Иуда и Черный мессия
- Манк
- Новости со всего света
- Земля кочевников
- Суд над чикагской семеркой
Лучший композитор
- Пятеро одной крови
- Манк
- Минари
- Новости со всего света
- Душа
Премия Оскар считается самой престижной наградой в кинематографе США. Американская академия киноискусства вручает ее с 1929 года.
В 2020 году лучшим признали южнокорейский фильм Паразиты, Хоакин Феникс получил Оскар за лучшую мужскую роль в фильме Джокер, а Рене Зеллвегер получила награду как лучшая актриса за работу в фильме Джуди.
Накануне 93-го вручения премии вы можете просмотреть список всех победителей Оскара 2020 в нашем материале.
Источник: The Academy