В 2021 году 93 премия Оскар состоится в ночь с 25 на 26 апреля. Обычно церемония проходит в феврале, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли.

Наибольшее количество номинаций получила драма Дэвида Финчера Манк. Фильмы Отец, Минари, Иуда и черный Мессия, Земля кочевников, Звук металла и Суд над чикагской семеркой также являются рекордсменами, у них по шесть номинаций.

В номинации на лучшую мужскую роль представлен покойный Чедвик Боузман. Фильм Ма Рейни: Мать блюза — его последняя работа.

Полный список номинантов на Оскар 2021

лучший фильм

Отец

Иуда и черный Мессия

Манк

Минари

Земля кочевников

Суд над чикагской семеркой

Звук металла

Девушка, подающий надежды

Лучший анимационный фильм

Вперед

Путешествие на Луну

Барашек Шон: Фермагеддон

Душа

Легенда о волках

Лучший режиссер

Томас Витенберг (Еще по одной)

Дэвид Финчер (Манк)

Ли Исаак Чан (Минари)

Хлоя Чжао (Земля кочевников)

Эмиральд Феннел (Девушка, подающая надежды)

Лучший актер

Риз Ахмед (Звук металла)

Чедвик Боузман (Ма Рейни: Мать блюза)

Энтони Хопкинс (Отец)

Гэри Олдман (Манк)

Стивен Ян (Минари)

Лучшая актриса

Виола Дэвис (Ма Рейни: Мать блюза)

Андра Дэй (Соединенный Штаты против Билли Холидэй)

Ванесса Кирби (Фрагменты женщины)

Фрэнсис МакДорманд (Земля кочевников)

Кэри Маллиган (Девушка, подающая надежды)

Лучшая актриса второго плана

Мария Бакалова (Борат 2)

Гленн Клоуз (Элегия Хиллбилли)

Оливия Коулман (Отец)

Аманда Сэйфрид (Манк)

Юн Е Чжон (Минари)

Лучший актер второго плана

Саша Барон Коэн (Суд над чикагской семеркой)

Дэниэл Калуя (Иуда и черный Мессия)

Лесли Одом-младший (Одна ночь в Майями)

Пол Раджи (Звук металла)

Лакит Стэнфилд (Иуда и черный Мессия)

Лучший адаптированный сценарий

Борат 2

Отец

Земля кочевников

Одна ночь в Майями

Белый тигр

Лучший оригинальный сценарий

Иуда и черный Мессия

Минари

Девушка, подающая надежды

Звук металла

Суд над чикагской семеркой

Лучший иностранный художественный фильм

Еще по одной (Дания)

Лучшая пора (Гонконг)

Коллектив (Румыния)

Человек, который продал свою кожу (Тунис)

Куда ты идешь, Аида? (Босния и Герцеговина)

Лучший короткометражный анимационный фильм

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes-People

Лучший документальный фильм

Коллектив

Агент-крот

Время

Мой учитель-осьминог

Лагерь калек

Лучший короткометражный документальный фильм

Колетт

Концерт — это беседа

Не делить

Отделение голода

Любовная баллада для Наташи

Лучший короткометражный фильм

Feeling Through

Комната с письмами

Настоящее

Два далеких незнакомца

Белый глаз

Лучшая песня

Fight for You (Иуда и черный Мессия)

Hear My Voice (Суд над чикагской семеркой)

Húsavíkt (Музыкальный конкурс Евровидениее)

Io Si (Seen) (Вся жизнь впереди)

Speak Now (Одна ночь в Майами)

Лучший дизайн костюмов

Эмма

Ма Рейни: Мать блюза

Манк

Мулан

Пиноккио

Лучший грим и прически

Эмма

Элегия Хиллбилли

Ма Рейни: Мать блюза

Манк

Пиноккио

Лучшие спецэффекты

Мулан

Довод

Любовь и монстры

Полночное небо

Айван, единственный и неповторимый

Лучший оператор

Иуда и Черный мессия

Манк

Новости со всего света

Земля кочевников

Суд над чикагской семеркой

Лучший композитор

Пятеро одной крови

Манк

Минари

Новости со всего света

Душа

Премия Оскар считается самой престижной наградой в кинематографе США. Американская академия киноискусства вручает ее с 1929 года.

В 2020 году лучшим признали южнокорейский фильм Паразиты, Хоакин Феникс получил Оскар за лучшую мужскую роль в фильме Джокер, а Рене Зеллвегер получила награду как лучшая актриса за работу в фильме Джуди.

Накануне 93-го вручения премии вы можете просмотреть список всех победителей Оскара 2020 в нашем материале.

Источник: The Academy