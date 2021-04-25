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Вікторія Гірко |

Оскар 2021: полный список номинантов на премию

Оскар 2020

В 2021 году 93 премия Оскар состоится в ночь с 25 на 26 апреля. Обычно церемония проходит в феврале, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли.

Наибольшее количество номинаций получила драма Дэвида Финчера Манк. Фильмы Отец, Минари, Иуда и черный Мессия, Земля кочевников, Звук металла и Суд над чикагской семеркой также являются рекордсменами, у них по шесть номинаций.

В номинации на лучшую мужскую роль представлен покойный Чедвик Боузман. Фильм Ма Рейни: Мать блюза — его последняя работа.

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Полный список номинантов на Оскар 2021

лучший фильм

  • Отец
  • Иуда и черный Мессия
  • Манк
  • Минари
  • Земля кочевников
  • Суд над чикагской семеркой
  • Звук металла
  • Девушка, подающий надежды

Лучший анимационный фильм

  • Вперед
  • Путешествие на Луну
  • Барашек Шон: Фермагеддон
  • Душа
  • Легенда о волках

Лучший режиссер

  • Томас Витенберг (Еще по одной)
  • Дэвид Финчер (Манк)
  • Ли Исаак Чан (Минари)
  • Хлоя Чжао (Земля кочевников)
  • Эмиральд Феннел (Девушка, подающая надежды)

Лучший актер

  • Риз Ахмед (Звук металла)
  • Чедвик Боузман (Ма Рейни: Мать блюза)
  • Энтони Хопкинс (Отец)
  • Гэри Олдман (Манк)
  • Стивен Ян (Минари)

Лучшая актриса

  • Виола Дэвис (Ма Рейни: Мать блюза)
  • Андра Дэй (Соединенный Штаты против Билли Холидэй)
  • Ванесса Кирби (Фрагменты женщины)
  • Фрэнсис МакДорманд (Земля кочевников)
  • Кэри Маллиган (Девушка, подающая надежды)

Лучшая актриса второго плана

  • Мария Бакалова (Борат 2)
  • Гленн Клоуз (Элегия Хиллбилли)
  • Оливия Коулман (Отец)
  • Аманда Сэйфрид (Манк)
  • Юн Е Чжон (Минари)

Лучший актер второго плана

  • Саша Барон Коэн (Суд над чикагской семеркой)
  • Дэниэл Калуя (Иуда и черный Мессия)
  • Лесли Одом-младший (Одна ночь в Майями)
  • Пол Раджи (Звук металла)
  • Лакит Стэнфилд (Иуда и черный Мессия)

Лучший адаптированный сценарий

  • Борат 2
  • Отец
  • Земля кочевников
  • Одна ночь в Майями
  • Белый тигр

Лучший оригинальный сценарий

  • Иуда и черный Мессия
  • Минари
  • Девушка, подающая надежды
  • Звук металла
  • Суд над чикагской семеркой

Лучший иностранный художественный фильм

  • Еще по одной (Дания)
  • Лучшая пора (Гонконг)
  • Коллектив (Румыния)
  • Человек, который продал свою кожу (Тунис)
  • Куда ты идешь, Аида? (Босния и Герцеговина)

Лучший короткометражный анимационный фильм

  • Burrow
  • Genius Loci
  • If Anything Happens I Love You
  • Opera
  • Yes-People

Лучший документальный фильм

  • Коллектив
  • Агент-крот
  • Время
  • Мой учитель-осьминог
  • Лагерь калек

Лучший короткометражный документальный фильм

  • Колетт
  • Концерт — это беседа
  • Не делить
  • Отделение голода
  • Любовная баллада для Наташи

Лучший короткометражный фильм

  • Feeling Through
  • Комната с письмами
  • Настоящее
  • Два далеких незнакомца
  • Белый глаз

Лучшая песня

  • Fight for You (Иуда и черный Мессия)
  • Hear My Voice (Суд над чикагской семеркой)
  • Húsavíkt (Музыкальный конкурс Евровидениее)
  • Io Si (Seen) (Вся жизнь впереди)
  • Speak Now (Одна ночь в Майами)

Лучший дизайн костюмов

  • Эмма
  • Ма Рейни: Мать блюза
  • Манк
  • Мулан
  • Пиноккио

Лучший грим и прически

  • Эмма
  • Элегия Хиллбилли
  • Ма Рейни: Мать блюза
  • Манк
  • Пиноккио

Лучшие спецэффекты

  • Мулан
  • Довод
  • Любовь и монстры
  • Полночное небо
  • Айван, единственный и неповторимый

Лучший оператор

  • Иуда и Черный мессия
  • Манк
  • Новости со всего света
  • Земля кочевников
  • Суд над чикагской семеркой

Лучший композитор

  • Пятеро одной крови
  • Манк
  • Минари
  • Новости со всего света
  • Душа

Премия Оскар считается самой престижной наградой в кинематографе США. Американская академия киноискусства вручает ее с 1929 года.

В 2020 году лучшим признали южнокорейский фильм Паразиты, Хоакин Феникс получил Оскар за лучшую мужскую роль в фильме Джокер, а Рене Зеллвегер получила награду как лучшая актриса за работу в фильме Джуди.

Накануне 93-го вручения премии вы можете просмотреть список всех победителей Оскара 2020 в нашем материале.

Источник: The Academy

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