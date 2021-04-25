Церемония вручения кинопремии Оскар 2021 состоится в ночь с 25 на 26 апреля. Букмекеры назвали возможных победителей премии.

Согласно прогнозам, статуэтку за лучший фильм могут получить ленты Земля кочевников или Минари. С меньшей вероятностью победителем в этой номинации может стать картина Суд над чикагской семеркой.

Лучшим режиссером года может стать Хлоя Чжао (Земля кочевников) или Дэвид Финчер за черно-белый биографический фильм Манк.

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Премию за лучшую мужскую роль с высокой вероятностью получит Энтони Хопкинс за роль в фильме Отец или покойный Чедвик Боузман за свою последнюю работу Ма Рейни: Мать блюза.

Основной претенденткой на победу в номинации лучшая женская роль является Кэри Маллиган, которая сыграла в ленте Девушка, подающая надежды.

Полный список номинантов на Оскар 2021

Американская киноакадемия объявила номинантов премии Оскар 2021, которая состоится 25 апреля.

Рекордсменом за количеством номинаций стала драма Дэвида Финчера Манк. Также по шесть номинаций получили фильмы Отец, Минари, Иуда и черный Мессия, Земля кочевников, Звук металла и Суд над чикагской семеркой.

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