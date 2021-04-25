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Факты / Шоу-бизнес / Мода
Євгенія Шапоренко |

Умер экс-директор Yves Saint Laurent Альбер Эльбаз

Эльбаз

Умер Альбер Эльбаз — бывший креативный директор Lanvin и Yves Saint Laurent.

Известно, что дизайнер умер в возрасте 59 лет в Париже.

Об это заявили представители компании Compagnie Financiеre Richemont.

Однако причина смерти Альбера Эльбаза не сообщается.

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Эльбаз родился в Морокко, а вырос в Израиле.

Свою карьеру как дизайнера он начинал в Нью-Йорке. Только в 90-х он перебрался в Париж, где начал работать в модном доме Guy Laroche. В 1998 году он стал креативным директором Yves Saint Lauren. Затем в 2001 году Эльбаз перешел в Lanvin, который возглавлял на протяжении 15 лет.

Умер Пол Риттер

Британский актер Пол Риттер умер 5 апреля в возрасте 55 лет. У него была опухоль мозга.

Актер известен по роли в сериале Чернобыль, где он сыграл Анатолия Дятлова.

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