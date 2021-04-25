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Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Євгенія Шапоренко |

Это серьезная тема: Позитив о слухах относительно развода с Анной Завгородней

Позитив

Экс-солист группы Время и Стекло Позитив (Алексей Завгородний) прокомментировал слухи о возможном разводе с женой Анной Завгородней.

Пара вместе уже более 15 лет. Алексей и Анна начали встречаться еще в школе, а в 2013 году официально поженились.

Говорят, что причиной развода стала партнер Позитива по Танцам со звездами Юлия Сахневич. Однако эту информацию он отказался комментировать.

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— Я об этом не хочу сейчас говорить, потому что это серьезная тема. Нам надо обсудить со всеми и с самими собой, во-первых, для того, чтобы эту эксклюзивную новость можно было дать так. Чтобы правильно ее озвучить, — отметил Алексей.

Развод создателей шоу Орел и Решка

Создатели шоу Орел и Решка Елена и Евгений Синельниковы расстались после 20-ти лет брака.

В одном из интервью Елена Синельникова отметила, что причиной расставания стало то, что они с Евгением слишком рано поженились. За двадцать лет их отношения исчерпали себя, а также на них повлияла совместная работа над трэвел-проектом.

Источник: Світське життя

Фото: Анна Завгородня

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