Известные украинские исполнители презентовали песню Вальс 86, посвященную 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы.

Инициатором создания песни стало Министерство культуры и информационной политики Украины.

Трек Вальс 86 исполнили Алексей Потапенко, группа MOZGI, Сергей Бабкин, Надежда Дорофеева, Тарас Тополя, Алина Паш и Юлия Санина.

— Песня Вальс 86 напоминает об этом же дне 35-летней давности. О том, как люди вынуждены были оставить свои дома и свой родной городок или село. Об их боли, печали и точке невозврата, которая навсегда изменила жизнь. Когда одна циничная ошибка одних имела эффект на всю Украину и мир. Это никогда не будет забыто, — отметил министр культуры Александр Ткаченко.

Что советские власти скрывали о Чернобыльской катастрофе

В лучших традициях советской власти факт Чернобыльской катастрофы пытались скрыть. Более того, ряд документов, связанных с ней, сразу был засекречен.

Эвакуация населения произошла не сразу. Людей начали вывозить только 28 апреля, когда большинство уже ощущало металлический привкус во рту и першение в горле.

Именно некомпетентные действия властей усугубили последствия катастрофы. Пять фактов о Чернобыльской катастрофе, которые скрывали советские власти — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Алина Паш