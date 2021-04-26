Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona поделилась историей о школьном буллинге.

По словам исполнительницы, она всю жизнь была в своих килограммах и ее история не о наборе веса, а о том, что он был с ней всегда.

— На моих детских фотографиях сразу видно, что это я. У всех детей были вязанные свитера, а у меня свитер и снизу пузико, — сказала Alyona Alyona.

Артистка подчеркнула, что до пятого класса не сталкивалась с буллингом со стороны одноклассников.

— В садике со мной дружили все, я была очень коммуникабельна. Так длилось до пятого класса. Потом я переехала в город из села, и там уже столкнулась с буллингом, — призналась певица.

Исполнительница поделилась историей, связанной с одноклассником, с которым у них были одинаковые портфели.

— Для него было унизительно носить такой же портфель, как у меня. Он мог ногами по нему ударить или срезать что-то с него, — вспомнила Alyona Alyona.

Артистка рассказала, что никогда не давала сдачи, поскольку боялась сделать кому-то больно.

— Я понимала, что я сильнее, поэтому не хотела давать сдачи, — сказала исполнительница.

Также Alyona Alyona подчеркнула, что пропагандирует быть собой, но не призывает полнеть или употреблять вредную пищу.

Alyona Alyona выпустила альбом

В начале апреля Alyona Alyona выпустила новый альбом Galas. Новый проект певицы насчитывает 15 треков.

Также артистка заявила, что этой работой начинает новый этап своего творчества. Новый проект певицы насчитывает 15 треков.

Фото: Alyona Alyona