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Факты / Шоу-бизнес / Кино
Марія Степанюк |

Энтони Хопкинс получил Оскар 2021 за лучшую мужскую роль

Энтони Хопкинс получил Оскар 2021 за лучшую мужскую роль

Энтони Хопкинс стал лауреатом премии Оскар 2021 в номинации Лучшая мужская роль.

О победе 83-летнего актера во время церемонии вручения объявил Хоакин Феникс, который получил свою статуэтку в прошлом году за Джокера.

Энтони Хопкинс сыграл пожилого человека по имени Энтони, у которого болезнь Альцгеймера. Из-за болезни он путается во времени, окружении и воспоминаниях.

В основе ленты Отец — одноименная пьеса Флориана Зеллера, для которого кинокартина стала режиссерским дебютом. Кроме Хопкинса главную роль в картине исполнила Оливия Колман.

Для Хопкинса это уже вторая награда Оскара в карьере. Первую он получил в 1992 году за роль доктора Ганнибала Лектера в фильме Молчание ягнят.

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Кроме Хопкинса на награду Оскар 2021 претендовали: Риз Ахмед (Звук металла), Чедвик Боузман (Ма Рейни: мать блюза), Гэри Олдмен (Манк) и Стивен Ян (Минари).

Лучшая актриса — Оскар 2021

Френсис Макдорманд выиграла Оскар 2021 в номинации Лучшая женская роль. Награду ей вручила Рене Зелвегер.

Кроме Макдорманд на награду Оскар 2021 претендовали: Андра Дэй (Соединенные Штаты против Билли Холидей), Ванесса Кирби (Фрагменты женщины), Виола Дэвис (Ма Рейни: мать блюза) и Кэри Маллиган (Девушка, подающая надежды).

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