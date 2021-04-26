Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск станет телеведущим вечернего развлекательного шоу Saturday Night Live.

Выход выпуска с Маском запланирован на 8 мая. Его соведущей станет певица Майли Сайрус.

Музыкально-юмористическая передача выходит на телеканале NBC с 1975 года. В шоу снимаются постоянные артисты программы и приглашенные звезды.

Стоит отметить, что Маск ранее снимался в эпизодических ролях в кино и телесериалах — Железный человек 2, Теория большого взрыва и другое.

Илон Маск в Forbes

В апреле американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых людей в мире. Илон Маск занял второе место в Forbes с доходом $151 млрд — за год он поднялся на 29 ступеней в рейтинге.

За период пандемии коронавируса состояние американского изобретателя выросло на 558%.