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Факты / Шоу-бизнес / ТВ
Каріна Зуєва |

Илон Маск станет телеведущим развлекательного шоу

Ілон Маск

Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск станет телеведущим вечернего развлекательного шоу Saturday Night Live.

Выход выпуска с Маском запланирован на 8 мая. Его соведущей станет певица Майли Сайрус.

Музыкально-юмористическая передача выходит на телеканале NBC с 1975 года. В шоу снимаются постоянные артисты программы и приглашенные звезды.

Стоит отметить, что Маск ранее снимался в эпизодических ролях в кино и телесериалах — Железный человек 2, Теория большого взрыва и другое.

Илон Маск в Forbes

В апреле американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых людей в мире. Илон Маск занял второе место в Forbes с доходом $151 млрд —  за год он поднялся на 29 ступеней в рейтинге.

За период пандемии коронавируса состояние американского изобретателя выросло на 558%.

Фото: Getty Images

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