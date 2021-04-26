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Факты / Шоу-бизнес / Кино
Валентина Чорна |

Калуя поблагодарил родителей за секс, а Гленн Клоуз станцевала тверк: курьезы Оскара 2021

Оскар 2021

В Лос-Анджелесе уже закончилась 93-я церемония награждения кинопремии Оскар 2021. И несмотря на то, что мероприятие прошло достаточно спокойно, не обошлось без курьезов.

Например, 74-летняя Гленн Клоуз станцевала зажигательный тверк. Это произошло во время конкурса Угадай мелодию. Она с первых нот узнала композицию Da Butt фанк-группы Experience Unlimited и решила станцевать под нее.

Восьмикратная номинантка на Оскар сорвала овации, несмотря на то, что снова осталась без статуэтки.

Дэниел Калуя получил Оскар за лучшую роль второго плана в фильме Иуда и черный мессия и со сцены поблагодарил родителей за то, что они занялись сексом и родили его.

Странная речь актера рассмешила всех зрителей в зале, кроме его мамы, которая сделала очень удивленное выражение лица.

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Корейская актриса Юн Ё Чжун, которая получила статуэтку за лучшую женскую роль второго плана в Минари, запомнилась флиртом с Брэдом Питтом.

А после церемонии журналисты спросили у нее, как пахнет Брэд Питт. На что актриса ответила: Я не нюхала его. Я же не собака.

Также зрителям запомнился 9-летний актер Минари Алан Ким. Он забавно станцевал на красной дорожке Оскара перед камерами.

Как прошла церемония Оскар 2021

Из-за пандемии коронавируса количество участников на премии Оскар 2021 было ограничено.

Мероприятие прошло одновременно на исторической Юнион стейшн в Лос-Анджелесе и в театре Dolby с соблюдением всех карантинных ограничений.

Однако участникам церемонии позволили снять маски во время объявления победителей. А перед мероприятием все три раза делали тесты на коронавирус.

Фото: Getty images

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