В Лос-Анджелесе уже закончилась 93-я церемония награждения кинопремии Оскар 2021. И несмотря на то, что мероприятие прошло достаточно спокойно, не обошлось без курьезов.

Например, 74-летняя Гленн Клоуз станцевала зажигательный тверк. Это произошло во время конкурса Угадай мелодию. Она с первых нот узнала композицию Da Butt фанк-группы Experience Unlimited и решила станцевать под нее.

Восьмикратная номинантка на Оскар сорвала овации, несмотря на то, что снова осталась без статуэтки.