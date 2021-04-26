В Лос-Анджелесе уже закончилась 93-я церемония награждения кинопремии Оскар 2021. И несмотря на то, что мероприятие прошло достаточно спокойно, не обошлось без курьезов.
Например, 74-летняя Гленн Клоуз станцевала зажигательный тверк. Это произошло во время конкурса Угадай мелодию. Она с первых нот узнала композицию Da Butt фанк-группы Experience Unlimited и решила станцевать под нее.
Восьмикратная номинантка на Оскар сорвала овации, несмотря на то, что снова осталась без статуэтки.
We have absolutely no words as Glenn Close dances to ‘Da Butt’ at the #Oscars. https://t.co/CkgDt4DrMA
— Entertainment Weekly (@EW) April 26, 2021
Дэниел Калуя получил Оскар за лучшую роль второго плана в фильме Иуда и черный мессия и со сцены поблагодарил родителей за то, что они занялись сексом и родили его.
— renegade (@renegadeDA) April 26, 2021
Странная речь актера рассмешила всех зрителей в зале, кроме его мамы, которая сделала очень удивленное выражение лица.
Корейская актриса Юн Ё Чжун, которая получила статуэтку за лучшую женскую роль второго плана в Минари, запомнилась флиртом с Брэдом Питтом.
А после церемонии журналисты спросили у нее, как пахнет Брэд Питт. На что актриса ответила: Я не нюхала его. Я же не собака.
#Minari star and Oscar winner Yuh-Jung Youn responds to a question about what Brad Pitt smells like: “I didn’t smell him, I’m not dog” https://t.co/ovtJy4btWT pic.twitter.com/xfBI8BVg8m
— Variety (@Variety) April 26, 2021
Также зрителям запомнился 9-летний актер Минари Алан Ким. Он забавно станцевал на красной дорожке Оскара перед камерами.
Alan S. Kim dancing on the red carpet omg we can’t #Oscars pic.twitter.com/W9XQM8u6IO
— British GLAMOUR (@GlamourMagUK) April 25, 2021
Как прошла церемония Оскар 2021
Из-за пандемии коронавируса количество участников на премии Оскар 2021 было ограничено.
Мероприятие прошло одновременно на исторической Юнион стейшн в Лос-Анджелесе и в театре Dolby с соблюдением всех карантинных ограничений.
Однако участникам церемонии позволили снять маски во время объявления победителей. А перед мероприятием все три раза делали тесты на коронавирус.
Фото: Getty images