Американский актер Энтони Хопкинс поблагодарил Академию кинематографических искусств и наук за статуэтку Оскар. Артист отметил, что победа в номинации Лучший актер стала для него неожиданной.

По словам Хопкинса, в этом году он остался дома в Уэльсе, поскольку не ожидал стать обладателем статуэтки.

— Мне 83 года, я не ожидал, что меня наградят, — сказал Энтони.

Артист поблагодарил свою семью и жену Стеллу, а также почтил память актера Чедвика Боузмана, который тоже был выдвинут на премию.

Это вторая награда Хопкинса. Первый Оскар он получил в 1992 году за лучшую мужскую роль в фильме Молчание ягнят.

Энтони Хопкинс получил Оскар 2021

Актер Энтони Хопкинс стал лауреатом 93-й премии Оскар 2021 в номинации Лучший актер за роль в фильме Отец.

Артист сыграл пожилого человека по имени Энтони, у которого болезнь Альцгеймера.

Фото: Энтони Хопкинс