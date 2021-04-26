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Факты / Шоу-бизнес / Кино
Валентина Чорна |

Худшие наряды церемонии Оскар 2021

худшие наряды оскар 2021

В театре Dolby проходит церемония вручения кинопремии Оскар 2021. На красной дорожке голливудские звезды удивили своими нарядами.

Подборку худших нарядов церемонии Оскар 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

Лиз Хенли Рейс

Лиз Генли Рейс, жена актера Пола Рейса, появилась на церемонии в голубом платье со шлейфом и откровенным декольте.

Ліз Генлі Рейс

Лаура Паузини

Певица Лаура Паузини для красной дорожки выбрала длинное черное платье. Звезда номинирована в категории лучшая песня.

Лаура Паузіні

Аманда Сайфрид

На церемонии награждения актриса Аманда Сайфрид появилась в наряде синего цвета от Giorgio Armani Privé.

Аманда Сайфред

Селеста Уэст

Певица Селеста Уэст для красной дорожки выбрала черное платье с красным верхом.

селеста вест

Эшли Фокс

Эшли Фокс на церемонии Оскар 2021 позировала в длинном красном платье.

Худшие наряды красной дорожки Оскара 2021

Лучшие наряды церемонии Оскар 2021

93-я церемония награждения премии Оскар 2021 началась с красной дорожки, на которой голливудские звезды поражали своими нарядами.

Подборку лучших нарядов церемонии Оскар 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Getty images

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