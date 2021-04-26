Худшие наряды красной дорожки Оскара 2021

В театре Dolby проходит церемония вручения кинопремии Оскар 2021. На красной дорожке голливудские звезды удивили своими нарядами.
Подборку худших нарядов церемонии Оскар 2021 — смотрите на Фактах ICTV.
Лиз Хенли Рейс
Лиз Генли Рейс, жена актера Пола Рейса, появилась на церемонии в голубом платье со шлейфом и откровенным декольте.
Лаура Паузини
Певица Лаура Паузини для красной дорожки выбрала длинное черное платье. Звезда номинирована в категории лучшая песня.
Аманда Сайфрид
На церемонии награждения актриса Аманда Сайфрид появилась в наряде синего цвета от Giorgio Armani Privé.
Селеста Уэст
Певица Селеста Уэст для красной дорожки выбрала черное платье с красным верхом.
Эшли Фокс
Эшли Фокс на церемонии Оскар 2021 позировала в длинном красном платье.
Лучшие наряды церемонии Оскар 2021
93-я церемония награждения премии Оскар 2021 началась с красной дорожки, на которой голливудские звезды поражали своими нарядами.
Подборку лучших нарядов церемонии Оскар 2021 — смотрите на Фактах ICTV.
Фото: Getty images