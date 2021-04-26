В Лос-Анджелесе продолжается 93-я церемония вручения самой престижной кинопремии Оскар. Традиционно мероприятие началось с красной дорожки, на которой голливудские звезды поражали своими нарядами.
Подборку лучших нарядов церемонии Оскар 2021 — смотрите на Фактах ICTV.
Кэри Маллиган
Претендентка на премию Оскар в номинации лучшая женская роль Кэри Маллиган появилась на красной дорожке в роскошном платье оранжевого цвета от Valentino. Наряд звезды был полностью обшит бисером.
Тиара Томас
Певица и автор песен Тиара Томас на красной дорожке позировала в белом костюме от Jovana Louis. Наряд с глубоким декольте привлекал внимание к фигуре звезды. Тиара номинирована в категории Лучшая песня к фильму.
Мария Бакалова
Болгарская актриса Мария Бакалова для 93-й церемонии Оскар выбрала белое длинное платье от Louis Vuitton. Известно, что на наряд звезды потратили около 100 метров тюля.
Девушка претендует на статуэтку в категории Лучшая женская роль второго плана.
Андра Дэй
Актриса Андра Дэй на премии появилась в откровенном золотом платье от Vera Wang, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Звезда является претенденткой на статуэтку за лучшую женскую роль.
Реджина Кинг
Реджина Кинг на красной дорожке позировала в голубом платье от Louis Vuitton. В этом году звезда будет объявлять победителя в одной из номинаций.
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Лучший иностранный фильм по версии Оскар 2021
Фильм Еще по одной стал лауреатом кинопремии Оскар 2021 в номинации Лучший иностранный фильм.
Создателям датской ленты вручила награду актриса Лора Дерн во время 93-й церемонии вручения наград Оскар в театре Dolby в Лос-Анджелесе. Режиссером фильма выступил Томас Винтенберг.
Фото: Getty images