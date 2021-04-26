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Факты / Шоу-бизнес / Кино
Валентина Чорна |

Лучшие наряды премии Оскар 2021 — голосование

Лучшие наряды премии Оскар 2021 — голосование

В Лос-Анджелесе продолжается 93-я церемония вручения самой престижной кинопремии Оскар. Традиционно мероприятие началось с красной дорожки, на которой голливудские звезды поражали своими нарядами.

Подборку лучших нарядов церемонии Оскар 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

Кэри Маллиган

Претендентка на премию Оскар в номинации лучшая женская роль Кэри Маллиган появилась на красной дорожке в роскошном платье оранжевого цвета от Valentino. Наряд звезды был полностью обшит бисером.

Кері Малліган

Тиара Томас

Певица и автор песен Тиара Томас на красной дорожке позировала в белом костюме от Jovana Louis. Наряд с глубоким декольте привлекал внимание к фигуре звезды. Тиара номинирована в категории Лучшая песня к фильму.

Тіара Томас

Мария Бакалова

Болгарская актриса Мария Бакалова для 93-й церемонии Оскар выбрала белое длинное платье от Louis Vuitton. Известно, что на наряд звезды потратили около 100 метров тюля.

Девушка претендует на статуэтку в категории Лучшая женская роль второго плана.

Марія Бакалова

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Андра Дэй

Актриса Андра Дэй на премии появилась в откровенном золотом платье от Vera Wang, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Звезда является претенденткой на статуэтку за лучшую женскую роль.

Андра Дей

Реджина Кинг

Реджина Кинг на красной дорожке позировала в голубом платье от Louis Vuitton. В этом году звезда будет объявлять победителя в одной из номинаций.

Реджина Кинг

Голосование

Лучший иностранный фильм по версии Оскар 2021

Фильм Еще по одной стал лауреатом кинопремии Оскар 2021 в номинации Лучший иностранный фильм.

Создателям датской ленты вручила награду актриса Лора Дерн во время 93-й церемонии вручения наград Оскар в театре Dolby в Лос-Анджелесе. Режиссером фильма выступил Томас Винтенберг.

Фото: Getty images

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