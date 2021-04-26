Фильм Еще по одной стал лауреатом кинопремии Оскар 2021 в номинации Лучший иностранный фильм. Создателям датской ленты вручила награду актрисса Лора Дерн во время 93-й церемонии вручения наград Оскар в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Режиссером фильма выступил Томас Винтенберг. Лента рассказывает о четырех преподавателях в школе, которые решают проверить научную теорию: от самого рождения человек страдает от недостатка алкоголя в крови. Чтобы стать действительно счастливым, надо быть немного нетрезвым. Друзьям удается ежедневно поддерживать уровень алкоголя 0,5 промилле, но со временем ситуация выходит из-под контроля.

Главные роли в фильме исполнили: Мадс Миккельсен, Томас Бо Ларсен, Магнус Милланг и Ларс Ранте.

Еще по одной также получил премию Европейской киноакадемии, французский Сезар и был номинирован на Золотой глобус в категории Лучший иностранный фильм.

В этом году на кинопремию Оскар 2021 ее выдвинули в двух номинациях, среди которых Лучший режиссер.

Также на победу в номинации Лучший иностранный фильм претендовали следующие картины: Коллектив (Румыния), Куда ты идешь, Аида (Босния и Герцеговина), Лучшая пора (Гонконг) и Человек, который продал свою кожу (Тунис).