PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Кино
Марія Степанюк |

Лучший саундтрек по версии Оскар 2021

Лучший саундтрек по версии Оскар 2021

Песня Fight for You певицы H.E.R. для фильма Иуда и черный мессия получила статуэтку Оскар 2021 в категории Лучший саундтрек к фильму.

Награду H.E.R. вручила актриса и певица Зендая во время 93-й церемонии Оскар 2021 в Лос-Анджелесе.

Кроме Лесли Одома-младшего на победу Оскар 2021 претендовали: Лесли-Одом-младший с песней Speak Now (Одна ночь в Майами), Celeste — Hear My Voice (Суд над чикагской семеркой), Husavik — My Hometown (Евровидение: История огненной саги) и Laura Pausini — Io sì (Seen) (Вся жизнь впереди).

Лучший режиссер — Оскар 2021

Режиссер фильма Земля кочевников Хлоя Чжао стала лауреатом кинопремии Оскар 2021 в номинации Лучшая режиссура. О ее победе объявил в Сеуле режиссер ленты Паразиты Пон Чжун Хо.

Читайте
Оскар 2021: все победители кинопремии

Также на награду претендовали Ли Айзек Чун (Минари), Эмеральд Феннелл (Девушка, подающая надежды), Томас Винтерберг (Еще по одной) и Дэвид Финчер (Манк).

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка