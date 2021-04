Песня Fight for You певицы H.E.R. для фильма Иуда и черный мессия получила статуэтку Оскар 2021 в категории Лучший саундтрек к фильму.

Награду H.E.R. вручила актриса и певица Зендая во время 93-й церемонии Оскар 2021 в Лос-Анджелесе.

Кроме Лесли Одома-младшего на победу Оскар 2021 претендовали: Лесли-Одом-младший с песней Speak Now (Одна ночь в Майами), Celeste — Hear My Voice (Суд над чикагской семеркой), Husavik — My Hometown (Евровидение: История огненной саги) и Laura Pausini — Io sì (Seen) (Вся жизнь впереди).

Лучший режиссер — Оскар 2021

Режиссер фильма Земля кочевников Хлоя Чжао стала лауреатом кинопремии Оскар 2021 в номинации Лучшая режиссура. О ее победе объявил в Сеуле режиссер ленты Паразиты Пон Чжун Хо.

Также на награду претендовали Ли Айзек Чун (Минари), Эмеральд Феннелл (Девушка, подающая надежды), Томас Винтерберг (Еще по одной) и Дэвид Финчер (Манк).