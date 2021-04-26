В ночь с 25 на 26 апреля Американская киноакадемия объявляет победителей премии Оскар 2021.

Мероприятие одновременно проходит в легендарном театре Dolby и на исторической Union Station в Лос-Анджелесе.

Организаторы Оскара разрешили участникам церемонии находиться на вручении премии без масок, пока они остаются в кадре.

— Правило такое — когда вы в кадре, вы без маски, когда нет — в маске, — объявила в начале церемонии одна из ведущих, актриса, режиссер и продюсер Анджела Бассетт.

Она также напомнила собравшимся, что все они были трижды протестированы на коронавирус перед вручением премии.

Лучший фильм:

Лучший режиссер:

Лучший актер:

Лучшая актриса:

Лучший актер второго плана: Даниэл Калуя за роль Фреда Хэмптона в фильме Иуда и черный мессия;

Лучшая актриса второго плана:

Лучший оригинальный сценарий: Девушка, подающая надежды, режиссер Эмеральд Феннелл;

Лучший адаптированный сценарий: Кристофер Хэмптон и Флориан Зеллер — фильм Отец (по пьесе Зеллера);

Лучшая операторская работа:

Лучший саундтрек:

Лучшая музыка к фильму:

Лучший анимационный фильм:

Лучший документальный фильм:

Лучший документальный короткометражный фильм:

Лучший фильм на иностранном языке: Еще по одной, режиссер Томас Винтенберг (Дания);

Лучший игровой короткометражный фильм:

Лучший монтаж:

Лучшая работа художника:

Лучшие визуальные эффекты:

Лучший дизайн костюмов: Энн Рот — Ма Рейни: мать блюза

Лучший звук:

Лучший грим и прически: Матики Анофф, Мия Нил и Ларри М. Черри — Ма Рейни: мать блюза

Лучший анимационный короткометражный фильм: