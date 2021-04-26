В ночь с 25 на 26 апреля Американская киноакадемия объявляет победителей премии Оскар 2021.
Мероприятие одновременно проходит в легендарном театре Dolby и на исторической Union Station в Лос-Анджелесе.
Организаторы Оскара разрешили участникам церемонии находиться на вручении премии без масок, пока они остаются в кадре.
— Правило такое — когда вы в кадре, вы без маски, когда нет — в маске, — объявила в начале церемонии одна из ведущих, актриса, режиссер и продюсер Анджела Бассетт.
Она также напомнила собравшимся, что все они были трижды протестированы на коронавирус перед вручением премии.
Лучший фильм:
Лучший режиссер:
Лучший актер:
Лучшая актриса:
Лучший актер второго плана: Даниэл Калуя за роль Фреда Хэмптона в фильме Иуда и черный мессия;
It’s official! #Oscars pic.twitter.com/Nbygh3eu22
— The Academy (@TheAcademy) April 26, 2021
Лучшая актриса второго плана:
Лучший оригинальный сценарий: Девушка, подающая надежды, режиссер Эмеральд Феннелл;
Лучший адаптированный сценарий: Кристофер Хэмптон и Флориан Зеллер — фильм Отец (по пьесе Зеллера);
It’s official! #Oscars pic.twitter.com/XqshT7bJQi
— The Academy (@TheAcademy) April 26, 2021
Лучшая операторская работа:
Лучший саундтрек:
Лучшая музыка к фильму:
Лучший анимационный фильм:
Лучший документальный фильм:
Лучший документальный короткометражный фильм:
Лучший фильм на иностранном языке: Еще по одной, режиссер Томас Винтенберг (Дания);
It’s official! #Oscars pic.twitter.com/0UbupYBwL6
— The Academy (@TheAcademy) April 26, 2021
Лучший игровой короткометражный фильм:
Лучший монтаж:
Лучшая работа художника:
Лучшие визуальные эффекты:
Лучший дизайн костюмов: Энн Рот — Ма Рейни: мать блюза
Лучший звук:
Лучший грим и прически: Матики Анофф, Мия Нил и Ларри М. Черри — Ма Рейни: мать блюза
Лучший анимационный короткометражный фильм: