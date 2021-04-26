Режиссер фильма Земля кочевников Хлоя Чжао стала лауреатом кинопремии Оскар 2021 в номинации Лучшая режиссура. О ее победе объявил в Сеуле режиссер ленты Паразиты Пон Чжун Хо.

Земля кочевников рассказывает о жизни людей, которые потеряли жилье и теперь живут кочевой жизнью на Западе США в домах на колесах, перебиваясь временными заработками.

Для Хлои Чжао это первый Оскар в карьере несмотря на всего лишь третью киноработу. Премьера ее первой ленты Песни, которым научили меня мои братья состоялась на кинофестивале Сандэнс, а вторая лента Наездник была положительно воспринята критиками.

За Землю кочевников она также получила награды за лучшую режиссуру на церемонии вручения премии Золотой глобус, а также от BAFTA.

Кроме Хлои Чжао на награду претендовали Ли Айзек Чун (Минари), Эмеральд Феннелл (Девушка, подающая надежды), Томас Винтерберг (Еще по одной) и Дэвид Финчер (Манк).

Лучший иностранный фильм

Фильм Еще по одной стал лауреатом кинопремии Оскар 2021 в номинации Лучший иностранный фильм.

О победе ленты объявила актриса Лора Дерн во время 93-й церемонии вручения наград Оскар в театре Dolby в Лос-Анджелесе. Статуэтку получил режиссер фильма Томас Винтенберг.