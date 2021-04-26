Френсис Макдорманд стала лауреатом кинопремии Оскар 2021 в номинации Лучшая женская роль. Награду ей вручила Рене Зелвегер.

Фильм Земля кочевников рассказывает о женщине, которая потеряла все деньги из-за экономического кризиса и теперь кочует по Америке в поисках подработка.

Для актрисы это уже третья статуэтка Оскар в карьере. Впервые она получила награду в 1997 году за работу в фильме Фарго, а во второй раз — в 2018 году за роль в ленте Три билборда на границе Эббинга, Миссури.

Кроме Макдорманд на награду Оскар 2021 претендовали: Андра Дэй (Соединенные Штаты против Билли Холидей), Ванесса Кирби (Фрагменты женщины), Виола Дэвис (Ма Рейни: мать блюза) и Кэри Маллиган (Девушка, подающая надежды).

Лучший актер — Оскар 2021

Несмотря на то, что кинокритики пророчили статуэтку Чедвику Боузману, который мог удостоиться Оскара посмертно, победу в категории Лучшая мужская роль получил Энтони Хопкинс.

83-летнего актера отметили за роль пожилого мужчины Энтони в ленте Отец.

Также на награду Оскар 2021 претендовали: Риз Ахмед (Звук металла), Чедвик Боузман (Ма Рейни: мать блюза), Гэри Олдмен (Манк) и Стивен Ян (Минар).