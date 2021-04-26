Церемония награждения Оскар 2021 — самое ожидаемое событие в мире киноиндустрии. На главную премию года собрались звезды кино, музыканты, модели и другие гости.

На страницах в социальных сетях знаменитости активно делятся фотографиями с церемонии награждения. Кто-то публикует закулисные кадры, а кто-то — снимки, сделанные во время подготовки к Оскару.

Что постили звезды на премии Оскар 2021 — смотрите в подборке Фактов ICTV.

Риз Уизерспун

Актриса Риз Уизерспун на странице в Instagram продемонстрировала образ, который она выбрала для церемонии Оскар 2021. Звезда стала одной из тех, кто вручал награды победителям.

Гленн Клоуз

Актриса Гленн Клоуз показала, как готовилась к кинопремии. На фотографии звезда позирует в халате со стаканом напитка в руках.

Кэри Маллиган

Актриса Кэри Маллиган очень ответственно отнеслась к своему внешнему виду на церемонии Оскар 2021. В социальной сети звезда показала видео, на котором готовится к мероприятию.

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Мария Бакалова

Перед выходом на красную дорожку актриса Мария Бакалова поделилась фото, на котором предстала в роскошном белом платье. Девушка призналась, что гордится своей причастностью к церемонии Оскар 2021.

Лора Дерн

Актриса Лора Дерн начала подготовку к церемонии с проверки на коронавирус.

Лучший фильм по версии Оскар 2021

Фильм Земля кочевников получил премию Оскар 2021 в номинации Лучший фильм.

Режиссером ленты является Хлоя Чжао. Награду создателям ленты вручила легендарная актриса Рита Морено. Фильм снят в жанре роуд-муви (road movie).

Фото: Лора Дерн, Гленн Клоуз