Церемония награждения Оскар 2021 — самое ожидаемое событие в мире киноиндустрии. На главную премию года собрались звезды кино, музыканты, модели и другие гости.
На страницах в социальных сетях знаменитости активно делятся фотографиями с церемонии награждения. Кто-то публикует закулисные кадры, а кто-то — снимки, сделанные во время подготовки к Оскару.
Что постили звезды на премии Оскар 2021 — смотрите в подборке Фактов ICTV.
Риз Уизерспун
Актриса Риз Уизерспун на странице в Instagram продемонстрировала образ, который она выбрала для церемонии Оскар 2021. Звезда стала одной из тех, кто вручал награды победителям.
Гленн Клоуз
Актриса Гленн Клоуз показала, как готовилась к кинопремии. На фотографии звезда позирует в халате со стаканом напитка в руках.
Кэри Маллиган
Актриса Кэри Маллиган очень ответственно отнеслась к своему внешнему виду на церемонии Оскар 2021. В социальной сети звезда показала видео, на котором готовится к мероприятию.
Мария Бакалова
Перед выходом на красную дорожку актриса Мария Бакалова поделилась фото, на котором предстала в роскошном белом платье. Девушка призналась, что гордится своей причастностью к церемонии Оскар 2021.
Лора Дерн
Актриса Лора Дерн начала подготовку к церемонии с проверки на коронавирус.
Лучший фильм по версии Оскар 2021
Фильм Земля кочевников получил премию Оскар 2021 в номинации Лучший фильм.
Режиссером ленты является Хлоя Чжао. Награду создателям ленты вручила легендарная актриса Рита Морено. Фильм снят в жанре роуд-муви (road movie).
Фото: Лора Дерн, Гленн Клоуз