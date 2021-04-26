В Лос-Анджелесе завершилась 93-я церемония вручения наград Оскар от Американской киноакадемии.

Все победители уже известны. Наибольшее количество наград (три) унесла лента Земля кочевников. По две статуэтки достались шестерым работам, среди которых лента Манк и мультфильм Душа. А вот картина Суд над чикагской семеркой, у которой было шесть номинаций, осталась без статуэтки.

Сама церемония прошла скромно, но была щедра на трогательные речи.

Одним из первых назвали победителя в категории Лучший фильм на иностранном языке. Безоговорочным фаворитом была лента датского режиссера Томаса Винтерберга Еще по одной, которая и удостоилась награды.

Получать Оскара вышел сам Винтерберг, у которого перед началом работы над фильмом в ДТП погибла 19-летняя дочь. Поэтому режиссер не мог не вспомнить об этом в своей речи.

— Мы хотели снять фильм, посвященный жизни. И спустя четыре дня после съемок произошло невозможное. Авария унесла жизнь моей дочери. Мы скучаем по ней и любим ее. Мы решили, что сделаем этот фильм для нее, и в ее честь. За два месяца до старта съемочного процесса, за два месяца до ее смерти она была в Африке. Она прислала мне письмо, что только что прочитала сценарий, и он ей понравился. И если кто-то может поверить, что она как-то здесь с нами, вы сможете увидеть, как она аплодирует и радуется вместе с нами. Идо, это чудо. Возможно, вы частью этого чуда, — сказал Винтерберг.

Thomas Vinterberg remembers his late daughter in moving acceptance speech: “This is a miracle that just happened—and you’re a part of this miracle. Maybe you’ve been pulling some strings somewhere, I don’t know. But this one is for you.” https://t.co/sdgeoBK7lX #Oscars pic.twitter.com/ulzde1Acv4 — ABC News (@ABC) April 26, 2021

Никого не оставила равнодушным и речь 73-летней южнокорейской актрисы Юн Е-Джон, которая стала лучшей актрисой второго плана за роль в фильме Минари.

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Во время своего трехминутного пребывания на сцене женщина успела пофлиртовать с Брэдом Питтом, который вручал ей статуэтку и помогал продюсировать ленту Минари, и утешить Гленн Клоуз, которая имеет в своей биографии восемь номинаций и ни Оскара.

— Мистер Брэд Питт! Наконец-то! Приятно с вами познакомиться. Где же вы были, когда мы снимали в Талси?, — сказала Юн Е-Джон.

Также она пожаловалась, что большинство европейцев неправильно произносят ее имя, но сказала что в этот вечер она всех прощает. Актриса призналась, что ей не верится в то, что произошло.

— Я не верю в конкуренцию. Как я могу победить Гленн Клоуз? Я видела так много ее ролей. Мы все играли разные роли, поэтому не можем соревноваться друг с другом. Сегодня я здесь… Думаю, мне немного повезло. Мне повезло больше, чем вам.

Youn Yuh-jung’s #Oscars acceptance speech for the Academy Award for Best Supporting Actress in Minari pic.twitter.com/5xFeU35183 — Film Updates (@TheFilmUpdates) April 26, 2021

Юн Е-Джон стала первой кореянкой, которая получила Оскара за лучшую роль второго плана, а также вторым представителем Азии с такой наградой. Первым стал в 1957 году Сэссю Хаякава — за роль в картине Мост через реку Квай.

Подробнее о списке всех победителей Оскара 2021 читайте в материале Фактов ICTV.