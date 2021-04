В Лос-Анджелесе завершилась 93-я церемония вручения наград Оскар от Американской киноакадемии.

Все победители уже известны. Наибольшее количество наград (три) унесла лента Земля кочевников. По две статуэтки достались шестерым работам, среди которых лента Манк и мультфильм Душа. А вот картина Суд над чикагской семеркой, у которой было шесть номинаций, осталась без статуэтки.

Сама церемония прошла скромно, но была щедра на трогательные речи.

Одним из первых назвали победителя в категории Лучший фильм на иностранном языке. Безоговорочным фаворитом была лента датского режиссера Томаса Винтерберга Еще по одной, которая и удостоилась награды.

Получать Оскара вышел сам Винтерберг, у которого перед началом работы над фильмом в ДТП погибла 19-летняя дочь. Поэтому режиссер не мог не вспомнить об этом в своей речи.

