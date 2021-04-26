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Факты / Шоу-бизнес / Кино
Валентина Чорна |

Как прошла церемония Оскар 2021

Оскар 2021

93-я церемония вручения кинопремии Оскар 2021 состоялась в традиционном формате в ночь с 25 на 26 апреля. Из-за пандемии коронавируса количество участников было ограничено.

Мероприятие прошло одновременно на исторической Юнион стейшн в Лос-Анджелесе и в театре Dolby с соблюдением всех карантинных ограничений.

Однако участникам церемонии позволили снять маски во время объявления победителей. А перед мероприятием все три раза делали тесты на коронавирус.

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На награждении присутствовали только номинанты, их гости и ведущие. Для тех, кто не смог прибыть в Лос-Анджелес, организовали специальные локации в Лондоне и Париже.

Перед началом премии зрители могли увидеть выступления пяти номинантов в категории Оригинальная песня, которые были заранее записаны на крыше нового Музея Киноакадемии в Лос-Анджелесе и в Исландии.

А в конце традиционно состоялась грустная часть мероприятия — In Memoriam. Участники почтили память кинематографистов, которые умерли.

Победители кинопремии Оскар 2021

В ночь с 25 на 26 апреля Американская киноакадемия оголоcила победителей премии Оскар 2021. Статуэтку за лучший фильм получила лента Земля кочевников. А лучшим режиссером стала Хлоя Чжао.

Полный список победителей премии Оскар 2021 — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Getty images

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