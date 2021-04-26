Без трусов: новый снимок Насти Каменских раскритиковали

Украинская певица Настя Каменских поделилась новым фото в купальнике, за что подверглась критике.

На снимке звезда позирует в купальном костюме, разноцветном парео и черной шляпе. Настя закрыла глаза и обнажила ногу.

— Закрыть глаза и раствориться в моменте, — подписала фото Каменских.

Подписчики не оценили снимок звезды, посчитав, что она забыла надеть низ от купальника, и засыпали ее негативными комментариями. Также некоторые отметили, что Каменских поправилась.

— Ходишь без трусов? Нога огромная. Одна и та же поза на всех фотографиях, — написали поклонники.



















Забыла трусики? Поклонники раскритиковали Каменских за новое фото / 5 фотографий

Настя Каменских презентовала песню

Певица Настя Каменских презентовала новую песню Ма. Этот трек войдет в ее новый альбом Красное вино.

Исполнительница отметила, что сингл Ма — это призыв к мужчинам, чтоб они не боялась говорить девушкам о своих чувствах и были решительными.

Фото: Настя Каменских