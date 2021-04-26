Без трусов: новый снимок Насти Каменских раскритиковали

Украинская певица Настя Каменских поделилась новым фото в купальнике, за что подверглась критике.
На снимке звезда позирует в купальном костюме, разноцветном парео и черной шляпе. Настя закрыла глаза и обнажила ногу.
— Закрыть глаза и раствориться в моменте, — подписала фото Каменских.
Подписчики не оценили снимок звезды, посчитав, что она забыла надеть низ от купальника, и засыпали ее негативными комментариями. Также некоторые отметили, что Каменских поправилась.
— Ходишь без трусов? Нога огромная. Одна и та же поза на всех фотографиях, — написали поклонники.
Настя Каменских презентовала песню
Певица Настя Каменских презентовала новую песню Ма. Этот трек войдет в ее новый альбом Красное вино.
Исполнительница отметила, что сингл Ма — это призыв к мужчинам, чтоб они не боялась говорить девушкам о своих чувствах и были решительными.
Фото: Настя Каменских