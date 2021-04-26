Фильм Земля кочевников получил премию Оскар 2021 в номинации Лучший фильм. Режиссером ленты является Хлоя Чжао. Награду создателям ленты вручил легендарная актриса Рита Морено.

Лента рассказывает о жизни людей, которые потеряли жилье и вынуждены кочевать по Западу США в домах на колесах, перебиваясь временными заработками. В кочевой жизни они находят в смысл существования и целую философию.

Фильм снят в жанре роуд-муви (road movie). В таком же жанре созданы всемирно известные картины: Гаса Ван Сента Мой личный штат Айдахо, Тельма и Луиза Ридли Скотта и Шугарлендский экспресс Стивена Спилберга.

Кроме Земли кочевников, который стал лучшим фильмом Оскара 2021, на награду в главной номинации претендовали еще семь лент: Отец, Звук металла, Манк, Иуда и черный мессия, Минари, Суд над чикагской семеркой и Девушка, подающая надежды.

Всего от киноакадемии лента Земля кочевников получила шесть номинаций. Фильм также выиграл главный приз Венецианского кинофестиваля, а на церемонии Золотой глобус победил в категориях Лучший драматический фильм и Лучший режиссер.

Режиссер ленты Хлоя Чжао удостоилась статуэтки в номинации Лучший режиссер. О ее победе в Сеуле сообщил прошлогодний победитель в этой категории Пон Чжун Хо.