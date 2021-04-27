Экс-продюсер украинской певицы Оли Поляковой Ирина Ковальская рассказала, как артистка попала в шоу-бизнес и какой у нее был первый гонорар.

В 2000-х годах дядя будущей звезды делал ремонт в студии Ковальской, в обмен на что продюсер предложила ему бартер.

— Мы делали ему рекламную компанию, поскольку нам понравилась его работа. После он привел к нам свою племянницу и сказал, что она хочет петь, — сказала Ирина.

В обмен на дядин ремонт Полякова получила свой первый клип и пресс-конференцию. Продюсер рассказала, что они заключили контракт на пять лет.

По словам Ковальской, первый гонорар Оли составлял $100 из которых она получала $15.

— У нас с ней была договоренность по поводу того, что она получает 15%. Но я ей покупала всю сценическую одежду, косметику, оплатила курсы визажа. Были моменты, когда ей нечем было платить за квартиру, и я давала свои деньги, — вспомнила Ирина.

Через несколько лет гонорар певицы вырос до тысячи долларов, с которых она получала $150.

Именно в то время Полякова познакомилась со своим мужем Вадимом, который был заказчиком одного из корпоративов, где выступала звезда.

Полякова усиленно изучает украинский язык

В феврале Оля Полякова заявила, что занимается уроками украинского языка. По словам исполнительницы, она это делает для того, чтобы вести украинские шоу и сидеть в их жури.

Также артистка продемонстрировала свое нынешнее владение государственным языком в видео.

Фото: Оля Полякова