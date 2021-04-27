Деррик Боузман, брат покойного актера Чедвика Боузман, прокомментировал победу Энтони Хопкинса на Оскаре 2021.

По мнению киноэкспертов, именно Чедвик Боузман должен был стать посмертным обладателем статуэтки Оскар в номинации Лучший актер. Однако она досталась Энтони Хопкинсу за роль в фильме Отец.

По словам Деррика, победа другого человека никак не принижает достоинства его покойного брата. Также он сказал, что его семья желает всего наилучшего Хопкинсу.

— Я уверен, что Энтони пожелал бы ему всего наилучшего, если бы Чед выиграл. Каждый номинированный актер превосходен и заслуживает награды. Наша семья поздравляет Хопкинса с победой и желает ему всего наилучшего, — сказал Деррик.

Смерть Чедвика Боузмана

29 августа 2020 года умер Чедвик Боузман. Голливудскому актеру было 42 года.

Причиной кончины стал рак толстой кишки. Диагноз артисту поставили в 2016 году.