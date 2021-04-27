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Факты / Шоу-бизнес / Кино
Каріна Зуєва |

Каждый заслуживает награды: семья Чедвика Боузмана о победе Хопкинса на Оскаре

Чедвік Боузман

Деррик Боузман, брат покойного актера Чедвика Боузман, прокомментировал победу Энтони Хопкинса на Оскаре 2021.

По мнению киноэкспертов, именно Чедвик Боузман должен был стать посмертным обладателем статуэтки Оскар в номинации Лучший актер. Однако она досталась Энтони Хопкинсу за роль в фильме Отец.

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По словам Деррика, победа другого человека никак не принижает достоинства его покойного брата. Также он сказал, что его семья желает всего наилучшего Хопкинсу.

— Я уверен, что Энтони пожелал бы ему всего наилучшего, если бы Чед выиграл. Каждый номинированный актер превосходен и заслуживает награды. Наша семья поздравляет Хопкинса с победой и желает ему всего наилучшего, — сказал Деррик.

Смерть Чедвика Боузмана

29 августа 2020 года умер Чедвик Боузман. Голливудскому актеру было 42 года.

Причиной кончины стал рак толстой кишки. Диагноз артисту поставили в 2016 году.

Источник: TMZ

Фото: Depositphotos

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