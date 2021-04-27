Кроссовки американского рэп-исполнителя Канье Уэста Air Yeezy 1 были проданы на аукционе за $1,8 млн. Их приобрела компания Rares, которая специализируется на покупке и перепродаже редкой обуви.

Аукционный дом Sotheby’s сообщил, что Nike Air Yeezy 1 стали самой дорогой парой кроссовок в мире.

Они были созданы в 2008 году специально для Канье Уэста. В разработке принимали участие дизайнеры Nike Марк Смит и Тиффани Бирс.

Артист впервые выступил в этих кроссовках на вручении премии Грэмми в 2008 году.

Вскоре они были проданы на благотворительном аукционе в поддержку одной из больниц штата Орегон и после этого находились в частной коллекции.

Канье Уэст требует совместной опеки над детьми

Рэп-исполнитель Канье Уэст требует совместной опеки над детьми после развода со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян.

С такой просьбой артист обратился в суд в Лос-Анджелесе. Звездные экс-супруги воспитывают четверых детей: Норт, Сэйнта, Чикаго и Псалма.

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