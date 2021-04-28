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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Марія Степанюк |

MARUV анонсировала клип с Киркоровым в инвалидной коляске

марув

Украинская певица MARUV анонсировала музыкальный клип в коллаборации с российским исполнителем Филиппом Киркоровым.

На своей странице в Instagram 30-летняя певица выложила несколько секунд клипа, премьера которого запланирована на 30 апреля.

В ролике Киркоров в полосатом халате и желтой шляпе сидит в инвалидной коляске. В руке певец держит розу. MARUV предстала в образе сексапильной медсестры и в ролике держит коляску за ручки.

— Моя коварная и сексуальная MARUV забрала в свои сети. 30 апреля неожиданный музыкальный поворот, — так подписал ролик Киркоров.

Сама певица была лаконичной, подписав просто: Будет бомба.

 

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Публикация от MARUV (@maruvofficial)

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MARUV в компании Ани Лорак и Киркорова

В феврале этого года Филипп Киркоров выложил в сеть снимок, на котором он в компании украинских певиц MARUV и Ани Лорак.

Компания собралась за ужином в одном из ресторанов Москвы. Артист назвал певиц красавицами made in Ukraine.

Фото: MARUV

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