Елена Фроляк стала первым амбассадором ГД ООН в Украине

27 апреля ведущая и главный редактор программы Факти на канале ICTV Елена Фроляк подписала меморандум о сотрудничестве с Сетью Глобального договора ООН в Украине. Она стала первым амбассадором экологического направления деятельности организации.

ГД ООН обеспечивает реализацию 10 принципов в области устойчивого развития. Елена Фроляк будет заниматься блоком, касающимся охраны окружающей среды, развития и внедрения безопасных технологий.

— Украина только начинает свою экоборьбу – идет она очень тяжело, тогда как Европа и остальной мир давно вывели ее в приоритет международных дискуссий. Сегодня последствия изменений климата пришли в каждый дом, даже причины пандемии ученые связывают с разрушительной деятельностью человека. Поэтому для меня важно заручиться поддержкой такой уважаемой международной организации в своих мыслях, убеждениях и переживаниях. В течение многих лет я лично и команда Фактов сделали тысячи сюжетов, связанных с проблемами окружающей среды. К сожалению, в Украине этих проблем хватает. Поэтому журналисты с активистами – на передовой экоосознанности. Уверена, в сотрудничестве с ГД ООН мы сможем сделать еще больше для нашей страны, – говорит Елена Фроляк.

ГД ООН и ведущая ICTV объединят усилия для решения основных вызовов по защите окружающей среды, стоящих перед Украиной в достижении Целей устойчивого развития до 2030 года.

— Защита окружающей среды, безусловно, является самым важным из всех вызовов, которые сегодня стоят перед человечеством. Это тема, требующая немедленных и реальных действий, максимального объединения творцов изменений. С Еленой Фроляк мы сотрудничаем уже не первый раз, и я очень рада, что теперь это партнерство выйдет на новый уровень. Вместе мы сможем больше! – отметила генеральный директор Глобального договора ООН в Украине Татьяна Сахарук.

По данным ООН, к 2050 году население планеты может достичь 9,6 млрд. В таком случае для поддержки современного образа жизни понадобится эквивалент природных ресурсов почти трех планет. Сейчас население планеты составляет 7,8 млрд, поэтому охрана окружающей среды актуальна для людей во всем мире.

— Мы не просто большие любимые телеканалы ICTV, Новый и СТБ или популярные новостные программы Факти и Вікна-Новини. Мы – украинцы, которые гордятся своей страной. Более того, верят и знают, что, работая для своей страны, делают весь мир лучше. Поэтому все наши понимают Цели устойчивого развития в интересах и Украины, и мира. И эти цели – с точки зрения StarLightMedia – прямая и ясная дорога в лучший мир, в котором будут жить наши дети. Разъяснение этих целей и рассказы о движении к ним – это наша ежедневная работа, а лидерство наших новостей говорит о том, что это точно одобряется и воспринимается зрителями. А теперь еще и руководитель и ведущая Фактов Елена Фроляк будет развивать экологические темы в партнерстве с ГД ООН. Елена как никто другой подходит на роль амбассадора в борьбе за экологию. Это человек, который горит темой ответственного образа жизни и заряжает этим других, – отмечает президент StarLightMedia Александр Богуцкий.

Одними из важных пунктов в деятельности Елены Фроляк станут: информационное обеспечение экологических программ, которые реализуются ГД ООН в Украине, популяризация экологического образования для всех возрастных категорий, поддержка инициатив бизнеса, государства и общественного сектора в сфере охраны окружающей среды.

Кроме того, Елена и продолжит поддерживать тему ответственного образа жизни и потребления. Сама ведущая уже давно выбрала экоосознанный путь и регулярно популяризирует его в эфире и вне его.

Елена Фроляк – главный редактор и ведущая программы Факти на телеканале ICTV. Имеет звание Заслуженного журналиста Украины, четыре статуэтки Телетриумф в номинации Лучшая ведущая года. 2008-го возглавила информационную службу ICTV.

Всего имеет более 20-летний опыт ведущей. Елена неоднократно вела предвыборные марафоны, освещала официальные визиты глав государств, брала интервью у всемирно известных политиков и общественных деятелей.

Сеть Глобального договора ООН в Украине является официальным представителем глобальной сети UN Global Compact.

Это крупнейшая в мире ассоциация корпоративно ответственного бизнеса, призывает компании выстраивать свою деятельность и стратегию с учетом Целей устойчивого развития на основе десяти универсальных принципов в области прав человека, труда, окружающей среды и борьбы с коррупцией.