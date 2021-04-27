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Факты / Шоу-бизнес / Кино
Валентина Чорна |

Оскар 2021 побил антирекорд по количеству просмотров

Оскар 2021

93-я церемония вручения премии Оскар 2021 получила самые низкие показатели просмотров за всю историю шоу. На телеканале ABC церемонию посмотрели 9,8 млн человек.

По сравнению с прошлым годом количество зрителей премии уменьшилось на 58%. Тогда за Оскаром наблюдали 23,6 млн человек.

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Основной причиной низкого рейтинга шоу называют пандемию коронавируса. Поскольку семь лет назад трансляция собирала более 40 млн зрителей.

Кроме этого, в последнее время значительно уменьшилось количество просмотров таких премий, как Эмми, Грэмми и Золотой глобус.

Победители премии Оскар 2021

Церемония вручения кинопремии Оскар 2021 прошла в легендарном театре Dolby и на исторической Union Station в Лос-Анджелесе в ночь с 25 на 26 апреля.

В номинации Лучший фильм победителем стала лента Земля кочевников. А статуэтку за Лучшего режиссера получила Хлоя Чжао. Список всех победителей премии Оскар 2021 — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Getty images

Источник: CNN

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