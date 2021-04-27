93-я церемония вручения премии Оскар 2021 получила самые низкие показатели просмотров за всю историю шоу. На телеканале ABC церемонию посмотрели 9,8 млн человек.

По сравнению с прошлым годом количество зрителей премии уменьшилось на 58%. Тогда за Оскаром наблюдали 23,6 млн человек.

Читайте Как прошла церемония Оскар 2021

Основной причиной низкого рейтинга шоу называют пандемию коронавируса. Поскольку семь лет назад трансляция собирала более 40 млн зрителей.

Кроме этого, в последнее время значительно уменьшилось количество просмотров таких премий, как Эмми, Грэмми и Золотой глобус.

Победители премии Оскар 2021

Церемония вручения кинопремии Оскар 2021 прошла в легендарном театре Dolby и на исторической Union Station в Лос-Анджелесе в ночь с 25 на 26 апреля.

В номинации Лучший фильм победителем стала лента Земля кочевников. А статуэтку за Лучшего режиссера получила Хлоя Чжао. Список всех победителей премии Оскар 2021 — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Getty images

Источник: CNN