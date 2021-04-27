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Каріна Зуєва |

Подарок для вас: Тина Кароль представила live-концерт Красиво

Тина Кароль

Украинская певица Тина Кароль презентовала live-концерт своего недавно вышедшего альбома Красиво.

Звезда исполнила семь треков из своей новой работы — Бегу, Это любовь, Любовники, Девочка, Скандал, Хороший парень, Красиво.

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Запись выступления, режиссером которого стал Максим Делиергиев, проходила в онлайн-режиме.

— Мой долгожданный вам подарок. Наслаждайтесь живым концертом, где бы вы ни были, — сказала Тина Кароль.

Артистка предстала в пяти образах, также на сцене менялись декорации. В live-концерте приняли участие музыканты и балет певицы.

Тина Кароль презентовала альбом

В начале апреля Тина Кароль представила альбом Красиво. По словам исполнительницы, эта работа для нее долгожданная.

Все песни из альбома звезда исполняет сольно.

Фото: Антон Кулаковский

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