Украинская певица Тина Кароль презентовала live-концерт своего недавно вышедшего альбома Красиво.

Звезда исполнила семь треков из своей новой работы — Бегу, Это любовь, Любовники, Девочка, Скандал, Хороший парень, Красиво.

Запись выступления, режиссером которого стал Максим Делиергиев, проходила в онлайн-режиме.

— Мой долгожданный вам подарок. Наслаждайтесь живым концертом, где бы вы ни были, — сказала Тина Кароль.

Артистка предстала в пяти образах, также на сцене менялись декорации. В live-концерте приняли участие музыканты и балет певицы.

Тина Кароль презентовала альбом

В начале апреля Тина Кароль представила альбом Красиво. По словам исполнительницы, эта работа для нее долгожданная.

Все песни из альбома звезда исполняет сольно.

Фото: Антон Кулаковский