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Факты / Шоу-бизнес
Валентина Чорна |

Умер Кахи Кавсадзе — звезда фильма Белое солнце пустыни

Кахи Кавсадзе грузинский актер

Грузинский актер Кахи Кавсадзе умер на 85-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения после коронавируса.

Кавсадзе страдал от острой дыхательной недостаточности. В декабре прошлого года он переболел на коронавирус. А в феврале актер попал в больницу с двусторонней пневмонией.

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В течение двух последних месяцев врачи боролись за его жизнь.

Что известно о Кахи Кавсадзе

Кахи Кавсадзе был ведущим актером Тбилисского академического театра имени Шота Руставели.

Также Кавсадзе исполнял роли в фильмах Белое солнце пустыни, Мелодии Верийского квартала, Древо желания, Покаяние.

Фото: Depositphotos

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