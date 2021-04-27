Грузинский актер Кахи Кавсадзе умер на 85-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения после коронавируса.

Кавсадзе страдал от острой дыхательной недостаточности. В декабре прошлого года он переболел на коронавирус. А в феврале актер попал в больницу с двусторонней пневмонией.

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В течение двух последних месяцев врачи боролись за его жизнь.

Что известно о Кахи Кавсадзе

Кахи Кавсадзе был ведущим актером Тбилисского академического театра имени Шота Руставели.

Также Кавсадзе исполнял роли в фильмах Белое солнце пустыни, Мелодии Верийского квартала, Древо желания, Покаяние.

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