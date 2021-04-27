Украинский певец Андрей Данилко пошутил, что британский исполнитель Гарри Стайлс копирует его наряды.

На странице в Instagram Данилко обнародовал серию коллажей с образами Верки Сердючки и Гарри Стайлса.

На первом фото артист изображен в балетной пачке нежно-розового оттенка и белых колготках. Свой образ Сердючки он дополнил повязкой на голове. Рядом Гарри Стайлс позирует в похожем наряде.

— Нет, ну Гарри, — прокомментировал публикацию артист.

Также Данилко показал кадр с выступления Верки Сердючки в 1998 году и сравнил его с фото Гарри Стайлса на премии Грэмми-2021.

На третьем коллаже Данилко показал, что Стайлс надел точно такую шубу, в которой Сердючка появилась на съемках клипа Хорошо.

Верка Сердючка VS Гарри Стайлс

Андрей Данилко опроверг слухи о болезни

Менеджмент Андрея Данилко опроверг слухи о серьезной болезни артиста.

Новости о проблемах исполнителя начали появляться после того, как продюсер Юрий Никитин сказал, что специалисты работают над здоровьем артиста. Однако команда Данилко заявила, что никаких серьезных проблем у певца нет.

Фото: Верка Сердючка