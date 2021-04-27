Украинский певец Андрей Данилко пошутил, что британский исполнитель Гарри Стайлс копирует его наряды.
На странице в Instagram Данилко обнародовал серию коллажей с образами Верки Сердючки и Гарри Стайлса.
На первом фото артист изображен в балетной пачке нежно-розового оттенка и белых колготках. Свой образ Сердючки он дополнил повязкой на голове. Рядом Гарри Стайлс позирует в похожем наряде.
— Нет, ну Гарри, — прокомментировал публикацию артист.
Также Данилко показал кадр с выступления Верки Сердючки в 1998 году и сравнил его с фото Гарри Стайлса на премии Грэмми-2021.
На третьем коллаже Данилко показал, что Стайлс надел точно такую шубу, в которой Сердючка появилась на съемках клипа Хорошо.
Верка Сердючка VS Гарри Стайлс
Андрей Данилко опроверг слухи о болезни
Менеджмент Андрея Данилко опроверг слухи о серьезной болезни артиста.
Новости о проблемах исполнителя начали появляться после того, как продюсер Юрий Никитин сказал, что специалисты работают над здоровьем артиста. Однако команда Данилко заявила, что никаких серьезных проблем у певца нет.
Фото: Верка Сердючка