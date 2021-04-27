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Валентина Чорна |

Это было сладко: Каменских показала, как начинается ее утро с Потапом

Настя Каменських

Украинская певица Настя Каменских представила шестую серию своего реалити-шоу Девочки рулят. В новом эпизоде ​​артистка показала, как начинается ее утро вместе с Потапом.

В шестой серии супруги решили побыть наедине. Потап и Настя организовали себе романтическое свидание и убежали от камер.

Затем они вместе с друзьями устроили веселую вечеринку с песнями и танцами на столе.

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Также Каменских показала нежное утро с Потапом. Влюбленные лежали в постели, обнимались и целовались.

— Каждое утро очень важное. Леша меня научил, что обязательно надо нежиться, кайфовать, дарить друг другу любовь, улыбки, добрые и нежные слова. Как же это было сладко. Я так соскучилась по Леше, — отметила Настя.

В этот же день Потап отправился обратно в Украину. Настя провожала мужа со слезами на глазах, поскольку не хотела его отпускать.

— Каждый раз расставаться, это как маленькая смерть. Это как оторвать от себя человека. Это очень трудно, — призналась Каменских.

Реалити-шоу Девочки рулят

Певица Настя Каменских запустила реалити-шоу Девочки рулят, в котором делится моментами своей жизни.

Съемки проекта проходят в городе Тулум (Мексика), куда Настя отправилась вместе со своими подругами. Новые серии реалити выходят каждый вторник и четверг в 10.00 на YouTube-канале артистки.

Фото: Настя Каменских

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