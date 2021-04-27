Жена украинского артиста Dzidzio, певица Slavia (настоящее имя — Ярослава) подтвердила, что они собираются разводиться.

Slavia призналась, что до последнего пыталась сохранить отношения со своим мужем Михаилом.

— Да, это правда, мы разводимся. Мои семейные ценности можно описать одним коротким словом Мы. Я сделала все, что могла, моя совесть чиста. Я спокойна, — написала Ярослава в своем Instagram.

По словам исполнительницы, за все годы существования группы Dzidzio она привыкла, что ее не должно быть. И все это время относилась с пониманием к карьере мужа.

— Когда почувствовала, что теряю себя, нашла силы начать сольную карьеру. Решила заявить о том, что я не тень, а личность, — призналась Slavia.

Также она сказала, что к разводу они пришли плавно и осознанно.

Несмотря ни на что, Ярослава подчеркнула, что они с мужем остаются близкими людьми.

— Надо дать прожить себе все, что приготовила судьба. Почувствовать, принять, а потом посмотреть на ситуацию сверху. Человек без опыта не интересен. Спасибо Михаилу за жизненный опыт и за творческое вдохновение. Я написала новые песни, поэтому ждите, — заявила артистка.

Брак Ярославы и Михаила

В ноябре 2013 года Ярослава и Михаил поженились после длительных отношений. Пара познакомилась во время учебы в музыкальном училище.

Ранее Dzidzio говорил, что они уже на протяжении девяти месяцев живут отдельно. Общих детей у них нет.

Фото: Slavia