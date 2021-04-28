Майские праздники — это идеальное время для отдыха и просмотра новых сериалов. Наибольшей популярностью пользуются эпизоды с лаконичным и динамичным сюжетом, которые до последнего удерживают интерес зрителей.

Факты ICTV подготовили подборку топ-5 коротких сериалов, которые можно посмотреть за майские выходные.

Эмили в Париже

Это легкий и романтичный мини-сериал, который сможет поднять вам настроение и показать атмосферу Парижа.

В центре сюжета молодая американка Эмили, которой выпадает шанс переехать в столицу моды и работать в большом маркетинговом агентстве.

Но жизнь в Париже для молодой иностранки, которая не знает языка, оказалась гораздо сложнее, чем казалось на первый взгляд. Эмили предстоит преодолеть множество препятствий и неожиданностей на пути к своему успеху.

Первый сезон сериала насчитывает всего 10 серий. Он был представлен компанией Netflix 2 октября 2020 года.

Ход королевы

Это один из самых популярных мини-сериалов на Netflix, поскольку за первые четыре недели его посмотрели 62 млн зрителей. Лента рассказывает о талантливой американке Бет Гармон, которая после смерти мамы попадает в детский дом.

Там девочка случайно открыла в себе удивительную способность к игре в шахматы, которая изменила ее жизнь. Однако на пути к успеху Бет придется бороться с эмоциональными проблемами и разными зависимостями.

Сериал насчитывает всего семь серий, премьера состоялась 23 октября 2020 года.

Люпен

Замечательный сериал для тех, кто любит детективы и триллеры. В центре событий — жизнь француза Ассане Диопа, который увлекается книгами про грабителя Арсена Люпена и подрабатывает уборщиком.

По примеру любимого героя, он организует кражу колье из Лувра. Но его мотивом является нечто большее, чем просто грабеж.

В сериале будет 10 эпизодов, пять из которых выйдут летом 2021 года.

Бриджертоны

Это историческая драма, в основу которой легли романы писательницы Джулии Куин. События ленты разворачиваются в Лондоне 19 века.

В центре сюжета — семья Бриджертонов, которые пытаются выдать замуж старшую дочь Дафну. Но несмотря на красоту и богатство девушки, парни не спешат вставать в очередь.

Премьера ленты состоялась 25 декабря 2020 года. Сериал насчитывает восемь серий.

Почему женщины убивают

Это комедийно-драматический сериал, события которого разворачиваются в трех временных линиях. Сюжет рассказывает о женщинах, которые в разное время живут в одном и том же особняке в Пасадене (штат Калифорния).

Но оказывается, что их объединяет не только место жительства, поскольку главные героини сталкиваются с изменами мужей. Именно неверность становится точкой отсчета событий, которые приводят к убийствам.

В сериале всего 10 эпизодов. Премьера состоялась 15 августа 2019.

Лучшие сериалы от Netflix

Стриминговый сервис Netflix ежегодно тратит около $8 млрд на производство контента. И это неудивительно, поскольку медийная компания выпускает многосерийные фильмы, которые приковывают к экранам миллионы людей во всем мире.

Подборку лучших сериалов от Netflix читайте в материале Фактов на ICTV.

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