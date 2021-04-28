Майские праздники — это идеальное время для отдыха и просмотра новых сериалов. Наибольшей популярностью пользуются эпизоды с лаконичным и динамичным сюжетом, которые до последнего удерживают интерес зрителей.
Факты ICTV подготовили подборку топ-5 коротких сериалов, которые можно посмотреть за майские выходные.
Эмили в Париже
Это легкий и романтичный мини-сериал, который сможет поднять вам настроение и показать атмосферу Парижа.
В центре сюжета молодая американка Эмили, которой выпадает шанс переехать в столицу моды и работать в большом маркетинговом агентстве.
Но жизнь в Париже для молодой иностранки, которая не знает языка, оказалась гораздо сложнее, чем казалось на первый взгляд. Эмили предстоит преодолеть множество препятствий и неожиданностей на пути к своему успеху.
Первый сезон сериала насчитывает всего 10 серий. Он был представлен компанией Netflix 2 октября 2020 года.
Ход королевы
Это один из самых популярных мини-сериалов на Netflix, поскольку за первые четыре недели его посмотрели 62 млн зрителей. Лента рассказывает о талантливой американке Бет Гармон, которая после смерти мамы попадает в детский дом.
Там девочка случайно открыла в себе удивительную способность к игре в шахматы, которая изменила ее жизнь. Однако на пути к успеху Бет придется бороться с эмоциональными проблемами и разными зависимостями.
Сериал насчитывает всего семь серий, премьера состоялась 23 октября 2020 года.
Люпен
Замечательный сериал для тех, кто любит детективы и триллеры. В центре событий — жизнь француза Ассане Диопа, который увлекается книгами про грабителя Арсена Люпена и подрабатывает уборщиком.
По примеру любимого героя, он организует кражу колье из Лувра. Но его мотивом является нечто большее, чем просто грабеж.
В сериале будет 10 эпизодов, пять из которых выйдут летом 2021 года.
Бриджертоны
Это историческая драма, в основу которой легли романы писательницы Джулии Куин. События ленты разворачиваются в Лондоне 19 века.
В центре сюжета — семья Бриджертонов, которые пытаются выдать замуж старшую дочь Дафну. Но несмотря на красоту и богатство девушки, парни не спешат вставать в очередь.
Премьера ленты состоялась 25 декабря 2020 года. Сериал насчитывает восемь серий.
Почему женщины убивают
Это комедийно-драматический сериал, события которого разворачиваются в трех временных линиях. Сюжет рассказывает о женщинах, которые в разное время живут в одном и том же особняке в Пасадене (штат Калифорния).
Но оказывается, что их объединяет не только место жительства, поскольку главные героини сталкиваются с изменами мужей. Именно неверность становится точкой отсчета событий, которые приводят к убийствам.
В сериале всего 10 эпизодов. Премьера состоялась 15 августа 2019.
Лучшие сериалы от Netflix
Стриминговый сервис Netflix ежегодно тратит около $8 млрд на производство контента. И это неудивительно, поскольку медийная компания выпускает многосерийные фильмы, которые приковывают к экранам миллионы людей во всем мире.
Подборку лучших сериалов от Netflix читайте в материале Фактов на ICTV.
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