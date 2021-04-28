Украинский певец Dzidzio (настоящее имя — Михаил Хома) эксклюзивно для Фактов ICTV рассказал, как будет отмечать Пасху и что должно быть в его праздничной корзинке. Также артист поведал, будет ли он вакцинироваться от Covid-19.

По словам Dzidzio, он будет праздновать Пасху в кругу семьи.

— Хочу посмотреть, как дети повырастали в семье. Как мои двоюродные и троюродные братья. Повеселиться, поговорить, спеть вместе гаевку, — сказал певец.

В праздничной корзинке Dzidzio обязательно должен быть кулич, крашенки, хрен, соль, колбаса, ветчина и сырная плесканка.

— Корзинка должна быть в каждой семье. Это признак достатка, богатства, уверенности и фантастического будущего, — сказал артист.

Также Dzidzio рассказал, что не знает, будет ли он вакцинироваться от коронавируса.

— Я в раздумьях и пока не знаю, как лучше поступить. Пока что еще не вникал в этот момент, но когда придет время, то определюсь, — признался исполнитель.

Не обошла стороной и тема развода. Недавно стало известно, что Михаил и его супруга Ярослава решили прекратить свои отношения.

— По поводу развода я уже все сказал. Так в жизни бывает. Я не первый и не последний, жизнь продолжается, — сказал Dzidzio.

Певец поздравил всех с наступающей Пасхой и подчеркнул, что любовь — это основа.

Dzidzio и Slavia разводятся

Певица Slavia подтвердила, что они с Dzidzio разводятся. По словам артистки, она до последнего старалась спасти брак, поэтому ее совесть чиста.

Также она рассказала, что к разводу они пришли плавно и осознанно. И несмотря ни на что, они с мужем остаются близкими людьми.

Фото: Dzidzio